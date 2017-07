San Roque abre la bocana del río Guadiaro para evitar la muerte de peces

El Ayuntamiento de San Roque ha abierto este jueves, "con carácter de urgencia", la bocana del río Guadiaro en unos 12 metros de ancho, "garantizando la oxigenación del estuario y evitando la muerte de peces que estaba empezando a registrarse". En una nota, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha pedido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía "que dejen de discutir sobre este tema y que se adopte una solución definitiva para que la situación no vuelva a repetirse el año próximo".

Ruiz Boix, que se desplazó hasta la desembocadura, afirmó que esta actuación le produce "una sensación agridulce", ya que se "alegra" que se evite la muerte de la fauna del río y a la vez tiene "una sensación agria por el debate entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por este tema".

Asimismo recordó que "hace un año desde el Gobierno central se abrió un expediente sancionador por hacer lo mismo que se está haciendo ahora, porque se atribuía esta competencia a la Demarcación de Costas, que ahora no quiere actuar y que ha echado la pelota al tejado de la Junta de Andalucía, que dice que puede autorizar esta actuación, pero que ejecutarla no es su competencia". "Quien no tiene ninguna competencia es el Ayuntamiento", afirmó el alcalde, que explicó que "la hemos ejercido ante la emergencia medioambiental que supone".