Sánchez Rubio: "Los problemas sociales encubrían una situación de violencia de género"

La consejera de Igualdad y Política Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha manifestado este viernes que los "problemas sociales" que enfrentaba la familia de Arcos de la Frontera , cuyo padre ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su bebé de ocho meses y la agresión a su pareja sentimental, "encubrían una situación de violencia de género", por lo que ha destacado la necesidad de trabajar con los servicios sociales comunitarios y sanitarios para detectar posibles casos, especialmente en situaciones vulnerabilidad.

Sánchez Rubio ha reconocido en rueda de prensa que los miembros de la familia habían sido atendidos en el ámbito de los servicios comunitarios, pero el caso "no estaba en los servicios especializados del IAM". "No había llegado a los centros del Instituto Andaluz de la Mujer, no había denuncia al respecto, pero sí había problemas sociales", ha aclarado la consejera.

Con ella, ha remarcado que es "muy importante" tener conocimiento de estas situaciones para actuar en materia de prevención, puesto que, aunque las situaciones de "desestructuración familiar" no tienen por qué mostrar "indicios de esta violencia", sí pueden dar lugar a que "eso ocurra".

La representante del Gobierno andaluz, quien ha apuntado que el avance de la investigación permitirá arrojar más datos sobre cómo se sucedieron los hechos, ha señalado que la mujer sigue hospitalizada ante la "paliza" que recibió a manos de su marido y padece una discapacidad auditiva, lo que supone "un añadido más" a tener en cuenta a la hora de valorar su situación potencial de vulnerabilidad.

En esta línea, ha recordado que las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad son "muy frágiles y vulnerables" ante la violencia de género, ya que su situación hace que caiga sobre ellas una "invisibilidad enorme" y "más dificultad" a la hora de denunciar sus casos. Así, ha recordado que a través de asociaciones de mujeres y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el IAM trabaja para mejorar los protocolos de atención a estas víctimas.

"Al final lo que tenemos que exigirnos tener tolerancia cero ante la violencia de género, seguir acelerando el pacto y tomar medidas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir nunca más", ha recalcado Sánchez Rubio en su intervención.

La titular andaluza de Igualdad ha reiterado la "condena" y "repulsa" ante este caso con el que se pone nuevamente de manifiesto que los niños son "víctimas directas" de la violencia de género, de modo que ha destacado que son siete los menores que en España han sido asesinados en el ámbito de la violencia machista y 15 los que han quedado huérfanos, al tiempo que han sido 27 las mujeres víctimas mortales de esta lacra.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y de su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque sí en determinados terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje en el número 900.116.016.