La Seguridad Social anula casi 17 meses de cotización a los ex Delphi

La Tesorería General de la Seguridad Social ha anulado la cotización de casi 17 meses a un buen número de ex trabajadores de Delphi por la formación recibida en dos empresas entre los años 2009 y 2011.

Las resoluciones fueron remitidas el pasado viernes y en ella se aprecia el dictamen de la subdirección provincial de la Seguridad Social en Cádiz. Exactamente, indica que "resuelve anula los periodos en los que estuvo de alta como trabajador por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social". Y, a continuación, detalla que se trata de las "empresas" Escuelas Profesionales Sagrada Familia y la Asociación de Empresas Aeronáuticas. En el primer caso, el periodo de cotización ahora anulado se extiende desde el 7 de septiembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010. En total, 5 meses y 21 días. En el segundo caso, el periodo es más largo: desde el 1 de marzo de 2010 y el 18 de febrero de 2011, un total de 11 meses y 17 días. En total, 16 meses y 28 días.

En los fundamentos de derecho de la resolución emitida por la Seguridad Social, se dice claramente que su actuación se produce de conformidad con lo solicitado por la Inspección de Trabajo de modo que, "a la vista de las actuaciones debe concluirse que la simulación de las relaciones laborales determina la nulidad de los periodos de alta en la Seguridad Social".

La resolución incide en el informe de la Inspección de Trabajo de julio de 2014 en el que se aseguraba que "se ha comprobado la existencia de un sistema de subvenciones directas concebido por la administración de la Junta de Andalucía con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría". "Las subvenciones se destinaron -continuaba el informe- por un lado a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de la citada planta, con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones; por otro, financiar prejubilaciones en términos distintos de los previstos legalmente", señala.

Según uno de los sindicatos que aún defiende los intereses de los ex trabajadores de Delphi, USO, esta resolución no sólo afecta a las 470 personas pertenecientes a la antigua fábrica que aún siguen reclamando una solución. La medida también llega a un grupo de unos 300 prejubilados e, incluso, al grueso de operarios que en su día fue contratado en la planta de Alestis en Puerto Real. Todos ellos habrían realizado cursos de formación en una de esta dos empresas. En total, según los cálculos de USO, esta anulación de prestaciones afectaría a unos mil ex empleados de la planta que cerró en Puerto Real hace ya más de 11 años.

De la segunda, llama la atención que es una de las firmas vinculadas al ex consejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda, investigado en el juicio de los ERE que inició la jueza Mercedes Alaya. La Asociación de Empresas Aeronáuticas recibió de la Junta varias subvenciones a lo largo del tiempo.

El sindicato USO ya ha anunciado que presentará un recurso de alzada contra esta medida. Según aparece en la propia resolución, podrá presentarse ante la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes.