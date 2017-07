"El flamenco no es solo tragedia y el de esta tierra tiene unas connotaciones especiales"

Pocos enclaves hay en la ciudad de San Fernando más flamencos y más llenos de historia que la Venta de Vargas. Un lugar de peregrinaje para aquellos que se acercan siguiendo la estela de Camarón y donde los más flamencos se acogen a sagrado para seguir viviendo esta forma de vida entre papas aliñás y algo que les refresque la garganta.

Allí se encuentran como en el salón de casa David Palomar y Riki Rivera que entre bromas y risas esperan la llegada de Antonio Canales para dar comienzo la tertulia que pone sobre la mesa las últimas directrices de lo que será el espectáculo flamenco, Sones de Cádiz, que esta noche llenará el patio del colegio San José, de San Fernando. Uno de los instantes de mayor envergadura dentro de la IV edición del festival La Isla Ciudad Flamenca.

Antonio Canales puede considerarse el padrino de este evento que llena a La Isla de Camarón de 42 días de flamenco en cualquiera de sus vertientes. "Aquí hay un equipo, grupo de intelectuales del flamenco, que está empezando a moverse y yo eso lo he vivido desde sus inicios", comenta mientras sus compañeros de mesa, desde el respeto que le profesan, asienten en silencio. Palomar ya estuvo en la edición anterior de este programa actuando en solitario. "Se puede decir que yo el año pasado estuve un poco por accidente", explica entre risas el cantaor gaditano. Su mujer también ha participado en ediciones anteriores y queda patente que ante el canto de sirena que es La Isla Ciudad Flamenca acuden sin problemas, ni pegas.

Este año no les bastaba con eso. La unión hace la fuerza así que este año decidieron unirse "porque además los adoro desde que son muy pequeños". "Son de esas personas que están haciendo ahora unas propuestas muy interesantes e innovadoras dentro del flamenco", reconoce el bailaor al que pocos minutos antes sus dos compañeros reverenciaban al verlo aparecer.

Ni siquiera es necesario que expresen con palabras esa admiración mutua que se respira en el ambiente. "No es porque esté Antonio delante -ríe Riki Rivera-, pero de pequeño cada uno tiene sus ídolos y yo tenía un VHS de Canales en Luz de Gas", cuenta este guitarrista, ganador de un Goya.

La idea era hacer una producción dedicada a Cádiz, de ahí el nombre con el que Canales sorprende a todos haciendo juegos de palabras con la denominación Sones de Cádiz. Pero, ¿qué es Sones de Cádiz y qué pueden esperar aquellos que esta noche acudan? "Se trata de un espectáculo sensorial", explica Rivera mientras asienten sus compañeros. "Probablemente el público crea que sabe lo que viene a ver, pero van a llevarse una sorpresa. Vamos a entrar en su mente flamenca por otra puerta".

A Antonio Canales le convence la explicación y ofrece un apunte más de lo que será este espectáculo. "El flamenco no es solo una tragedia. El flamenco de esta tierra tiene unas connotaciones muy especiales", sentencia; y confirman el resto de los invitados a la mesa. "La tragicomedia es algo muy natural en nosotros. Vivimos con el Carnaval y nuestra manera de ser es irónica, nuestro flamenco tiene que ser así", añade David Palomar.

"Conectar con el público es el objetivo", aunque no cabe duda que sobre el escenario la complicidad va a ser evidente. Ellos están en La Isla para compartir su experiencias pero también para aprender de sus compañeros de escenario. "Cuando hay unión es porque hay interés y nosotros tenemos esas ganas de hacer algo", asegura Rivera convincente.

Va a ser una noche especial, "va a ser una noche irrepetible, digna de que se grabe", dice Palomar. "De esto va a nacer algo, seguro", apostilla Canales. El enclave elegido para el espectáculo dará sin duda el toque final a esta tortillita de camarones con puntilla como la define el bailaor sevillano. El número de entradas vendidas anuncia la apuesta que hace el público por este espectáculo.

No tendrá, eso sí, el presupuesto que desearían para sacar adelante esta cita flamenca, pero para ellos no es ningún inconveniente. Si el hambre agudiza el ingenio no hay duda de que esta actuación cuenta con todas las bendiciones y la genialidad necesaria para crear un espectáculo único. "No es una producción al uso" avisan y eso no hace más que ampliar las ganas de que llegue la noche.

Hablar de flamenco en San Fernando, y más dentro de la Venta Vargas, es hablar de Camarón. La gran figura que sigue presente en ellos y a la que tanto le deben. "Mi inicio en el flamenco se lo debo a Camarón. Yo entiendo el flamenco a partir de José y ya luego descubrí el abanico infinito de posibilidades que tiene", argumenta David. Hace ya 25 años del fallecimiento de José Monje Cruz y eso tuvo consecuencias en el flamenco y en la tierra que lo vio nacer. "Nosotros no necesitamos aniversarios, cada año la muerte de José es dolorosa", deja claro. Con la falta de Camarón, La Isla se quedó muy vacía a pesar de estar tan cerca de Cádiz, como gran ciudad que es. Pero La Isla sin ese alma matter se quedó estancada. Ahora ha venido una gama de gente nueva que ha empezado a darle a San Fernando otro aire. La Isla se merece, como cementerio del gran elefante que es, que se le den todos los honores", apunta Canales para argumentar la necesidad de que el flamenco isleño sea mimado y de que se apueste por él por parte de los agentes sociales de la ciudad.

Riki, David y Antonio se quedan en su rincón de la Venta de Vargas mientras la conversación sigue. Hablan sobre el origen de las tortillas de camarones... y de Camarón y su figura flamenca... y de todo lo que tienen pendiente de cara a su función de esta noche. Ríen, bailan y tocan las palmas porque la fiesta está cerca. Porque la procesión va por dentro, y aún no es tiempo de que los nervios toquen al estómago y comiencen los últimos preparativos. Eso ya les llegará, a la noche, cuando Sones de Cádiz sea ya inminente.