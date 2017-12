Soto (IU): "Fernando Macías me ha engañado como a un chino"

"Vaya papeleta que me voy a comer". Esta fue la expresión que le salió al ya ex concejal de IU en San José del Valle, Joaquín Soto, cuando se vio "engañado" por el coordinador provincial de este partido, Fernando Macías, con el que se reunió días atrás y delante de quien firmó su baja voluntaria como militante de la formación con la que se había presentado como cabeza de lista a las elecciones municipales de mayo de 2015.

Según ha explicado el edil vallense, tras presentar el pasado martes una moción de censura junto a los cinco concejales del Partido Popular (PP) contra el regidor socialista Antonio González Carretero, Fernando Macías, también alcalde de Medina Sidonia, le llamó para mantener una reunión. En esa comunicación Macías, siempre según las explicaciones dadas ayer por Soto, "quería que nos tomáramos unas cervezas, nos miráramos cara a cara como hombres y nos despidiéramos de la mejor manera y como amigos".

"En marzo ya me reuní con Irene García para que conociese la situación del alcalde"

Esa reunión se celebró días después y a ella Macías se personó con otros miembros de la dirección de esta formación política, algo que sorprendió a Soto, aunque no le importó. El encuentro se desarrolló con el mismo hilo conductor de que tenían que despedirse como amigos. "Le creí y por eso firmé una baja que Macías traía ya redactada para que yo únicamente la firmase. También me expuso que la firma de la baja no impediría que se llevara a efecto la moción de censura, y que sólo conllevaba que yo ya dejaba de ser miembro de IU", relataba ayer Soto.

"Fumándonos un cigarro en el exterior del bar en el que habíamos quedado le miré la cara hasta tres veces y no le vi ni un gesto de nerviosismo. Entonces pensé que este hombre no me podía estar engañando", apunta. Sin embargo, esa baja como militantes fue usada rápidamente por la dirección provincial de IU para solicitar en el Ayuntamiento que este concejal sea considerado como no adscrito, para frustrar así la moción de censura contra el PSOE. Ayer, y tras conocer los pasos dados por su ya ex partido, Joaquín Soto habla sin tapujos de Fernando Macías, a quien considera "un animal político, para lo bueno y para lo malo", añadiendo que "a mí me ha engañado como a un chino".

Soto explica que desde hace un mes se posicionó a favor de impulsar una moción de censura contra el alcalde socialista y corroboró esa decisión por la situación tan tensa que se vive en los plenos del Ayuntamiento vallense y del que culpa en exclusiva al actual alcalde, Antonio González Carretero.

Es más, Soto adelantaba ayer que el pasado mes de marzo mantuvo una reunión en la sede provincial del PSOE, en Cádiz, con la secretaria provincial de este partido, Irene García, un encuentro que se prolongó por espacio de unos 40 minutos. "A ella le puse al corriente de cómo funcionaba el alcalde e Irene García me dijo que conocía la situación, que no estaba de acuerdo en cómo estaba actuando, y me dijo que Antonio González era una persona poco institucional, que iba a su aire y que no sabía cómo reconducir la situación". Soto recuerda además que la secretaria provincial del PSOE se comprometió a darle un tirón de orejas al alcalde, "aunque creo que ese tirón no fue muy grande porque nada ha cambiado en estos meses", subrayó ayer.