Y Teófila Martínez osó plantarle cara un día al mismísimo Aznar

No sólo fue su jefe durante tres lustros sino que además fue su amigo y en cierto modo hasta su ídolo político. Pero todo el mundo tiene un límite y ayer Teófila Martínez no pudo aguantar más y osó plantarle cara al mismísimo José María Aznar, una reacción que unos años atrás hubiera parecido imposible. "Los militantes del PP no nos merecemos su desprecio", dijo la ex alcaldesa de Cádiz sobre quien fuera presidente del Gobierno desde 1996 hasta 2004.

Esa reacción tuvo lugar en una rueda de prensa celebrada en la sede provncial del PP en la que se presentaba una nueva campaña de afiliación de este partido. Allí, al ser preguntada por las declaraciones del día anterior de Aznar, en las que, entre otras cosas, el ex presidente del Gobierno se ofrecía a reconstruir el centro derecha de este país y en las que decía también que no se sentía representado por nadie, Teófila Martínez no pudo contenerse. "Con todos mis respetos al señor Aznar, que he trabajado con él, ha sido mi presidente y he sido compañera suya de partido, hemos trabajado muchos militantes y diputados para que el PP llegara al Gobierno bajo un equipo presidido por Aznar y los militantes que llevamos tantos años o más que él en el partido no nos merecemos ese desprecio", afirmó.

En un claro acto de defensa de la gesión y de la persona de Mariano Rajoy, Martínez añadió que "a estas alturas" y cuando uno ya ha sido presidente del Gobierno, "olvidarse de todo lo que los miles y miles de militantes del PP trabajamos y peleamos para llegar al Gobierno y cambiar el ritmo de las cosas y volver a conseguir que España tuviera crecimiento económico como hizo el Gobierno de Aznar... no nos merecemos que se haya olvidado tan pronto de nosotros y de todo el trabajo que hicimos".

En esa misma rueda de prensa, Teófila Martínez también se pronunció sobre el cambio de Gobierno en España y sobre la nueva etapa que se abre con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y en cuanto a las tareas pendientes que tiene que asumir el Gobierno central en la provincia de Cadiz, la diputada del PP mostró su preocupación sobre todo por el futuro del preacuerdo firmado hace escasas semanas para la construcción en el astillero de Navantia de San Fernando de cinco corbetas que reforzarán la Armada de Arabia Saudí. En este punto, Teófila Martínez pidió al nuevo presidente del Gobierno "que no escuche ni a IU, ni a Podemos, ni a otros partidos radicales y que firme el acuerdo definitivo para la construcción de las cinco corbetas". Y también le reclamó que no ponga ninguna traba a la rúbrica final de este acuerdo "porque ya sabemos que estos socios de gobierno de los socialistas en Madrid son contrarios a este contrato".

Martínez dijo que a Pedro Sánchez "no le vamos a pedir aquellas cosas que tienen su dificultad y que sabemos que no son posibles, porque las hemos vivido desde el Gobierno". "Nosotros no vamos a ser tan irresponsables como lo han sido los tres diputados socialistas por Cádiz durante este tiempo", apostilló.

Lo que sí aseguró la diputada nacional del PP por Cádiz es que desde este partido "sí vamos a pedirle al Gobierno que acelere todas aquellas cuestiones que prometieron desde la oposición y, sobre todo y principalmente, que no pare nada, porque como nos pasa siempre que gobierna el PSOE, paralizan y guardan en un cajón todo aquello que proyecta o ejecuta un gobierno del PP en nuestra provincia".

En este punto recordó que los gobiernos de Zapatero "paralizaron el segundo puente, la autovía Vejer-Algeciras, el nudo de Tres Caminos, el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla o el desdoblamiento de la N-IV entre Sevilla yJerez", entre otras obras de infraestructuras.