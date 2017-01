Como Teófila por su casa

“Aún no ha nacido el dirigente del PP que tenga narices de decirle a Teófila Martínez que no va a ser candidata a la Alcaldía de Cádiz. Ni el mismísimo Rajoy se atrevería a eso. Ella es la reina del PP de Cádiz, ha conseguido lo inimaginable para este partido y para esta ciudad y será candidata a la Alcaldía todas las veces que quiera”. Quien habla es un veterano militante del Partido Popular en la ciudad de Cádiz. Sale raudo del Palacio de Congresos, donde está a punto de acabar el comité ejecutivo regional de su partido que ha presidido Juanma Moreno, el número uno del PP andaluz. Cuando se le pregunta por el futuro de Teófila Martínez en el Ayuntamiento de la capital gaditana pone cara de póquer: “¿Para cuándo? ¿Para 2019? Ni idea. Es que en política dos años es más o menos como la era de las glaciaciones. Pero, vamos, que no hay que darle muchas vueltas. Si ella quiere ser candidata, lo será; y si no lo quiere ser, pues no lo será. Y el partido acatará lo que ella decida. Ahí no hay debate”. Ese es el mensaje que los dirigentes del Partido Popular están repitiendo hasta la saciedad estos días y que, por manido, puede que sea hasta verdad: nadie en esta formación política se ha dignado a abrir el debate sobre las candidaturas a alcaldes para las elecciones municipales que se celebrarán dentro de 28 meses. Tampoco en Cádiz. Es como si el futuro político de Teófila se estuviera debatiendo exclusivamente de puertas afuera del PP. Dentro sólo hay mutismo.Y es que para entender qué significa Teófila Martínez en el Partido Popular de Cádiz no sólo hay que ser militante de este partido, sino que hay que llevar al menos un cuarto de siglo afiliado al mismo. Son esos militantes quienes recuerdan cómo era la ciudad de Cádiz en la década de los 80 y de los 90, la mentalidad claramente de izquierdas que siempre imperó en la capital de esta provincia y cómo Teófila Martínez le dio la vuelta a la tortilla e hizo del Ayuntamiento de Cádiz un fortín para el PP.Por eso desde el exterior de este partido se puede reflexionar sobre el futuro político de la ex alcaldesa de Cádiz y se puede hablar de su edad, de su presente en el Congreso de los Diputados o de la conveniencia o no de su renuncia a dejar de ser concejal. Pero para los afiliados de este partido ese debate no tiene lugar. Es como si el primer mandamiento del militante del PP de Cádiz fuera respetar lo que haga Teófila sobre todas las cosas. Porque de puertas hacia adentro de este partido político lo único que recibe la ex alcaldesa de la capital gaditana son elogios. Y el último ejemplo lo protagonizaron ayer Juanma Moreno y Antonio Sanz, presidentes regional y provincial del PP, respectivamente. Y es que ambos se volcaron en halagos hacia las capacidades de la veterana política. Más halagos incluso de lo que se destila en reuniones internas de este tipo.Así, Moreno hizo una defensa encendida de la gestión de 20 años de Teófila Martínez como alcaldesa y aseguró que su huella en Cádiz se mantendrá perenne. “Algunos están obsesionados con borrarla, pero no lo lograrán”, le dijo.Durante el comité ejecutivo regional del PP-A celebrado en el Palacio de Congresos, y que sirvió para que este partido diera el pistoletazo de salida al nuevo año 2017, Moreno multiplicó sus elogios hacia Teófila en comparación con otros actos similares celebrados por esta formación política tiempo atrás. Así destacó de ella su “honestidad” y la “pasión” que puso en su trabajo como alcaldesa de una ciudad “por la que has dado tu vida”, le dijo incluso. “Los gaditanos nunca olvidarán lo que hiciste por Cádiz”, le dijo después de reseñar los múltiples cambios que la capital de la provincia experimentó en las dos décadas de gobierno del PP (1995-2015).“Ahora muchos se llevan las manos a la cabeza viendo lo que está haciendo el gobierno de Podemos, pero esos mismos ya saben que la única responsable es Susana Díaz, que fue la que se echó en los brazos del populismo y la que permitió que éstos gobernaran pese a no ganar las elecciones, simplemente porque actuó movida por su obsesión por echar al PP y a Teófila Martínez”, dijo el máximo responsable del Partido Popular en la comunidad andaluza. Moreno, además, no dudó en asegurar que esta estrategia “la pagará el PSOE en las elecciones municipales de 2019 tanto en Cádiz como en Jerez y en otras muchas ciudades andaluzas”.Estas reflexiones habían sido secundadas minutos antes por el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien dijo además que hay muchos gaditanos que están “frustrados” por culpa del PSOE. “Aquellos que apoyaron un cambio en la ciudad de Cádiz ahora han descubierto que lo que realmente ha habido no ha sido un cambio sino un tocomocho protagonizado por Podemos con el apoyo del Partido Socialista”, enfatizó.Llovieron los elogios hacia ella y al término de ambas intervenciones Teófila primero lanzó un beso desde la lejanía a Juanma Moreno y después se acercó a él y le abrazó con efusividad ante la mirada cómplice y los aplaudos de Antonio Sanz. Y esa imagen tuvo de inmediato una doble lectura, porque para unos los elogios de los dirigentes del PP hacia la ex alcaldesa de Cádiz sonaron a despedida, pero otros lo entendieron como todo lo contrario, como una manera de levantar el ánimo entre la militancia y como el pistoletazo de salida de una larga precampaña electoral que tendrá el reto de intentar recuperar la Alcaldía de Cádiz dentro de dos años y cuatro meses. Pero nunca antes, porque todo el PP sabe que la posibilidad de que el PSOE termine apoyando una moción de censura en la capital gaditana en lo que resta de mandato corporativo es algo totalmente imposible.Siguen saliendo militantes del Palacio de Congresos de Cádiz. Y la gente del PP ya se sabe que no es muy amiga de hablar de tapadillo con la prensa. El manual de este partido dice que aquí sólo hablan los que mandan. Pero hay dos buenos amigos de Teófila Martínez que desde el anonimato entran al trapo y se sinceran. Uno sigue en activo, pero el otro ya está retirado de la vida pública. La pregunta es simple y clara: “¿Ve a Teófila otra vez de candidata a alcaldesa?”. Y la respuesta de ambos da que pensar: “Claro que sí, ella es guerrera, tiene muchas ganas y seguro que le apetece intentar recuperar la Alcaldía”, reflexiona el primero. Pero el segundo toma el camino opuesto: “Para nada. No creo que quiera volver a pasar por lo mismo. Cuando uno deja a un lado tanta responsabilidad, y más cuando se trata de una Alcaldía como la de Cádiz, no quiere repetir”.En cualquier caso hay otra evidencia y es que cada día que pasa parecen ser más los que ven a Teófila de nuevo como cabeza de cartel para 2019. En ese grupo están sobre todo los que entienden que lo peor para ella (sesión de investidura de junio de 2015, otra persona en la Alcaldía, las críticas a su gestión, etc.) ya ha pasado. Son quienes repiten la frase de que si Teófila Martínez no ha dimitido ya, ¿por qué lo va a hacer ahora?El debate sigue, aunque hay muchísimo tiempo por delante hasta que se termine de deshojar la margarita. Y el último pétalo lo arrancará cuando le dé la gana la propia Teófila Martínez, que es la misma persona que ahora, cuando se le pregunta por su futuro político, siempre responde lo mismo: “¿Yo? Si no sé ni lo que voy a hacer mañana”.