Trabajadores españoles en Gibraltar critican las colas en la Verja

La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar manifestó ayer su "indignación, una vez más, por las trabas que se ponen a estos empleados a la hora de cruzar la frontera a la zona española".

Según indicaron a Europa Press desde la asociación, "se ven afectados miles de trabajadores, obstaculizados por culpa de que el Gobierno no actúa como se le ha exigido por parte de Europa y que, además, ha recibido dinero para solucionarlo". La asociación añadió que "no se han hecho las instalaciones adecuadas, pero lo más grave es que el Ministerio de Interior no pone la dotación de personal necesario para que no se formen estas larguísimas colas, que hace que muchos trabajadores tengan que anular citas médicas o no puedan recoger a los niños del colegio".

El PSOE exigirá que se cumpla "el compromiso del ministro de Exteriores"

Finalmente, criticaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, "dijo que no iba a haber más colas, y aquí están nuevamente". "Hacemos responsable a Zoido y criticamos al PP de La Línea, que no pelea y no hace nada, sólo intentar de ocultar el tema", finalizó.

Esta crítica ha llevado al diputado del PSOE por Cádiz, Salvador de la Encina, a registrado en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno. En ellas reclama una "inmediata actuación para cumplir con el compromiso del ministro de Exteriores el pasado 15 de septiembre en su visita a La Línea".