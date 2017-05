Unanimidad tras un debate para invertir los 21 millones del superávit

La Diputación aprobó ayer por unanimidad pedir al Gobierno central que tome medidas para que las Corporaciones locales puedan invertir su superávit con mejores condiciones tras un intenso debate entre PSOE y PP, entre Jesús Solís y Mercedes Colombo, que mostró sus reticencias.

En concreto se reclama al Ejecutivo estatal que se pueda disponer del remanente positivo - que en el caso de la Diputación supera los 23 millones de euros- sin limitaciones, más allá de las denominadas inversiones financieramente sostenibles, y que la aplicación de este gasto se pueda realizar en lo que reste de 2017 y en 2018. "Que podamos gastar el dinero como queramos", vino a resumir el diputado Jesús Solís, "Es decir en las necesidades de los Ayuntamientos y de los ciudadanos de la provincia, en empleo o en la financiación de inversiones, sean o no financieramente sostenibles", insistió.

El PP acusó al PSOE de "largar el tema al Gobierno central" y "engañar a los alcaldes"

Pero la portavoz del PP no lo compartió en su turno de palabra. "Que sean inversiones financieramente sostenibles es con el fin de evitar gastos que en el futuro puedan ser fuente de déficit", argumentó Mercedes Colombo, que acusó a los socialistas de "vender humo". "Ahora le largan el tema al gobierno central cuando la pelota está sobre su tejado. Apoyen los Presupuestos Generales del Estado", les pidió. Y es que la autorización para el gasto de estos remanentes de tesorería ha ido de forma adicional en los presupuestos prorrogándose desde 2014.

Sin embargo, el gobierno provincial quiere desligar este tema de las cuentas del Estado y calificó de "chantaje" que el PP una un asunto a otro. "No engañen a los alcaldes diciendo que no lo pueden invertir por culpa del Gobierno", respondió Colombo. Y pese a todo esto la propuesta salió adelante con el sí de todos los presentes en un pleno más corto y con menos puntos de lo habitual.

El debate entre Solís y Colombo había comenzado en el punto anterior, donde se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2016. El responsable económico de la institución recordó que los grados de ejecución presupuestaria se han situado por encima de los promedios de las diputaciones españolas, que se ha reducido la deuda en 30 puntos y que se ha acortado el periodo medio de pago a proveedores hasta los 16 días. La popular Mercedes Colombo, por su parte, señaló otros datos "de la maravillosa gestión". "No nos dice los 33 millones de dudoso cobro o que no llegan al 50% de los proyectos realizados y que un presupuesto está bien gestionado cuando lo ejecutan en su totalidad". "No se puede hacer más el ridículo, no ha leído ni los presupuestos", cerró Solís.