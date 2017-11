Unanimidad por la mejora salarial de los policías con “circo” incluido

Más información Asuntos de gestión: el plan provincial de obras y un crédito para anticipos a ayuntamientos

La Diputación de Cádiz celebró ayer un pleno con una larga lista de puntos y que se encendió en alguna ocasión. De hecho, la presidenta Irene García intervino para cortar el “circo” –calificó– en el que derivó el debate sobre la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad del Estado con los autonómicos, a pesar de la unanimidad de todos los grupos . “Si estamos de acuerdo, ¿es necesario que se lleven esta imagen? Por favor, no demos un espectáculo lamentable”, riñó García a los diputados en presencia de los representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que se trasladaron hasta Grazalema para la sesión ordinaria de noviembre.

Antes de la bronca, la portavoz socialista, Encarnación Niño, defendió la necesidad de acabar con una “situación injusta e incoherente”. Los 2.500 euros de salario de los cuerpos de País Vasco, Navarra y Cataluña frente a los 1.500 de la Policía Nacional y la Guardia Civil le valió para ejemplificar esta realidad, cuando los primeros tienen más funciones, competencias y responsabilidades. El resto de grupos apoyaron la moción. El portavoz del PP, José Loaiza, destacó que el Gobierno de Mariano Rajoy es el “único que ha escuchado estas reivindicaciones en 30 años”. Antonio Alba (IU) lamentaba que cuando ha traído puntos relacionados a la institución “el PP ha votado en contra y el PSOE se ha abstenido”.

La discusión llegó cuando Loaiza criticó la posición mantenida por IU y Por Cádiz sí se puede el pleno pasado, cuando no votaron una moción suya para apoyar a los policías y guardia civiles tras las agresiones sufridas en Cataluña. Loaiza llegó a tirar de una frase que José María la González, diputado y alcalde de Cádiz, hizo hace tiempo para criticar su postura respecto a la Policía. “Usted dijo que entre un policía que denuncia y un vecino que se busca la vida, me quedo con el vecino”. También hizo alusión a otras del edil de Podemos en San Fernando hablando de “técnicas mafiosas” policiales o que Podemos no condene agresiones a guardia civiles en Navarra.

González contestó: “El grado del cubo de basura que usted utiliza es directamente proporcional a su falta de argumentos”. El diputado de la formación morada lo llamó “mentiroso”. La presidenta lamentó el “espectáculo”. “¿Ustedes creen que a las familias le importa lo que dijeron unos y otros hace tres o cuatro años?”, intervino García, que cerró el asunto.

Los temas tratados ayer fueron numerosos, hasta 36 incluía el orden del día, y la sesión se alargó pasadas las tres y media de la tarde, entre algunos reproches pero también acuerdos y unanimidades entre los partidos.

Mociones de los grupos

Por seguir con los asuntos llevados por los grupos políticos, IU sacó adelante sus propuestas sobre derecho de las personas con discapacidad y para instar al Gobierno de la Nación a que adopte distintas medidas para preservar el empleo en el campo ante la situación de sequía. Se aprobó también la propuesta de Ganemos para que el Gobierno establezca bonificaciones y ayudas para los procedimientos de obtención de la nacionalidad por residencia. Sí se puede Cádiz logró el apoyo para pedir un dispositivo de prevención de incendios permanente sobre el estado de los montes. Hubo un sí para la que pedía regulación del sector profesional de extracción del corcho y la equiparación de las pensiones de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional. La verbena de Arcos volvió al pleno de la mano del PP y la plataforma Logística del Sur, de la mano del PSOE.