"Van de víctimas pero actúan con maldad y premeditación"

"Están saliendo en los medios como si fueran víctimas, pero creemos que no lo son". "Para nosotros son supuestos estafadores, gente que actúa con maldad y premeditación". "Ya hemos contactado con otros afectados que también han sido supuestamente engañados por ellos y es que llevan en San Fernando casi 10 años haciendo lo mismo". Ángel, Manuela, Manuel e Isidoro López González son cuatro hermanos de La Isla que han explotado arremetiendo contra sus antiguos inquilinos. Ya no podían estar más tiempo callados. Durante varios días han seguido por los medios los pasos de la pareja que grabó a la hoy ex delegada municipal de Servicios Sociales de San Fernando, Ana Lorenzo, cuando fueron a pedirle ayuda. Alejandro y María Antonia, con sus tres hijos a cuesta, acababan de ser desahuciados y necesitaban un techo. Y la edil les explicó cómo entrar por la cara en una vivienda vacía propiedad de un banco. Y ellos siguieron sus instrucciones tras grabar a la concejala, que terminó dimitiendo. Y en La Isla cuatro hermanos que conocen bien a Alejandro y a María Antonia, porque los han denunciado por la vía penal, se echaban las manos a la cabeza.

Todo desahucio tiene detrás un porqué y eso es lo que quieren contar los hermanos López González a través de un comunicado remitido a este periódico y que está dirigido a la sociedad isleña en general. Así narran la "verdadera historia" de este desahucio:

"Somos cuatro hermanos que tenemos un sueldo medio y heredamos una vivienda al fallecimiento de nuestros padres. Con sacrificio tuvimos que hacer frente a unos elevados gastos de impuestos municipales y notaría para poder aceptar la herencia. Lo primero que pensamos fue venderla, pero desgraciadamente el Ayuntamiento la tiene incluida en una unidad de aprovechamiento del PGOU y esto nos supone muchos problemas, ya que hasta que no se ejecute esta unidad no podemos hacer nada con nuestra casa".

Tras relatar los inconvenientes burocráticos de esta vivienda, gravada con una contribución de casi 600 euros y ubicada en la calle Concha Pérez Baturone, junto al campo de fútbol de Sacramento, los hermanos López González explicaron que se encontraron con una casa que tenía que seguir pagando impuestos municipales, seguros, luz, agua, etc. "Y antes de que, como vemos en otras propiedades, acabe siendo un foco de ratas, basura e infección, decidimos alquilarla", continúan. "Como novatos en esto y queriéndolo hacer legalmente, acudimos a una inmobiliaria de conocido renombre para más seguridad. Desgraciadamente la inmobiliaria no consultó ni contrastó los datos como debiera, ya que el agente que nos atendió nos presenta a esta familia -la pareja formada por Alejandro y María Antonia- y nos dice que, con papeles por delante, suman unas ganancias de unos 1.600 euros y que además vienen con una carta de recomendación del anterior arrendador, al que durante cinco años no le dejaron de pagar ni un solo recibo de 550 euros del alquiler. Por lo tanto nosotros, en nuestra inexperiencia, nos fiamos y firmamos el contrato".

La casa fue alquilada en 450 euros. La propiedad, explican los cuatro hermanos, se hacía cargo de pagar la contribución anual y un seguro del hogar con un coste de unos 900 euros. Y en la inmobiliaria, los propietarios y los inquilinos levantaron un acta anexa al contrato en la que se recogían todos los enseres que había en la vivienda, los cuales se comprobarían al abandonarla y el inquilino se haría cargo de lo que faltara.

"Empezamos el alquiler en junio de 2015 y durante cuatro meses cobramos sin ningún problema", relatan los López Gonzáez. Pero todo cambió de repente. "En la inmobiliaria firmamos varios documentos para que los presentaran en Servicios Sociales, ya que nos debían la luz de dos meses y no la pagaban. El importe total que cobraron de Servicios Sociales sobrepasó los 3.000 euros, de los cuales los propietarios no hemos percibido nada. Por lo visto por aquel tiempo numerosos vecinos confirmaron que habían visto al inquilino con una moto que, parece ser, se había comprado. Y ahí empezó nuestro calvario".

"Entonces, ante esta insostenible situación, tuvimos que contratar a un abogado y empezar un proceso de desahucio que nos costaba casi 3.000 euros. Desde junio de 2016 hasta abril del 2017, cuando vino el lanzamiento, nos debían ya una cantidad de cerca de 8.000 euros, entre cuotas y recibos impagados", siguen narrando.

La historia cambia el 21 de abril de este año. Ese día se presentó en la casa el agente judicial y el cerrajero para proceder al lanzamiento. Y se cambiaron las cerraduras, tanto de la puerta delantera como de la trasera que da al patio. "Debido a nuestra jornada laboral -continúan los hermanos López González- no fue hasta pasadas dos horas cuando recogimos las nuevas llaves para entrar en nuestra vivienda. Al intentarlo, escuchamos unas voces en el interior por lo que llamamos a la Policía, la cual nos dice que sin una denuncia no puede hacer nada. Nos personamos en Comisaría y formalizamos la correspondiente denuncia. Aún así se acercó una dotación policial en coche patrulla. La Policía llamó a la puerta y la misma inquilina les prohibió la entrada por no tener la orden judicial", explican los propietarios afectados, que no podían creerse que hubiera okupado su casa la misma familia que apenas unas horas antes había sido desahuciada por impago.

Y sigue la narración: "Según fuentes de los alrededores, lo que hicieron fue saltar por el patio trasero. Partieron la cerradura que había puesto el cerrajero y se colaron otra vez en la casa acompañados de una gran cantidad de gente. Algunos testigos decían que iban incluso de la plataforma anti-desahucios. Cuando uno de los inquilinos iba a entrar en la casa con un carrito de la compra metálico, se puso delante nuestra y nos dijo textualmente: 'O te quitas de en medio o paso por encima y ahora sí que os vais a enterar'".

"Nos sentimos indefensos e impotentes ante este abuso y sin que pareciera que la ley nos ayude, ya que era viernes y por lo visto hasta el lunes no había un juez que pudiera emitir una orden que nos permitiera entrar. Así que volvimos a empezar de nuevo. Ahora teníamos que ir a un procedimiento penal, para echarlos de la casa, con el consiguiente gasto añadido. A la semana se fueron. Eso ocurría el viernes 5 de mayo, y hasta el lunes 8 no pudimos entrar en nuestra casa, porque nosotros sí necesitábamos una orden judicial para acceder. Cuando entramos y vimos el estado de la casa nos entraron ganas de llorar. Se habían llevado todos nuestros muebles, camas, colchones, cuadros, televisor, etc. Y todo estaba destrozado y con una suciedad increíble".

Al concluir su historia, Ángel, Manuela, Manuel e Isidoro López González hacen esta lectura: "En estos momentos, estas personas están saliendo en los medios como víctimas y perjudicados. Creemos que no lo son. Más bien, por todo lo expuesto, pensamos en supuestos estafadores y gente que actúa con maldad y premeditación, como demostraron con la grabación que le realizaron a la concejala de Servicios Sociales". Y hacen un llamamiento a la sociedad isleña: "La denuncia sigue su curso y ahora por el procedimiento penal. Si algún otro afectado quiere unirse a ella solo tiene que decírnoslo. Los isleños deben saber qué clase de personas son y qué están haciendo con los ciudadanos honrados y de buena fe de San Fernando".