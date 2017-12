Viajes por el tiempo y el espacio

La Historia se puede transitar. Viajar en el tiempo y en el espacio es placer al alcance de todos en la provincia. Y los que siguen son sólo unos pocos ejemplos.

Cultura de la muerte

Dice Juan Manuel Pizarro, de Arqueoroutes, que "no por casualidad" su empresa nació en el Campo de Gibraltar. Pocos lugares ofrecen la posibilidad de realizar ese tipo de turismo que aúna Naturaleza y patrimonio cultural. "Un viaje en el tiempo por miles de años de historia y por una naturaleza sorprendente" dice Pizarro de los planes que tiene en su agenda para sus clientes. Vienes a ver caminos y árboles y sales con una lección sabrosa de historia en la mochila.

Puede sonar extraño que en esta celebración de la vida aparezca una ruta a la que han llamado Cultura de la Muerte, pero en realidad es una de sus joyas, y hace referencia a la necrópolis calcolítica de los Algarbes, uno de los numerosos y singulares yacimientos funerarios prehistóricos que jalonan toda la zona de esta orilla gaditana del Estrecho. Los guías explican al interesado público, y a ellos se "les abre un mundo nuevo" las costumbres funerarias de los humanos que habitaron esta tierra hace 4.500 años y enterraban a sus congéneres casi de pie, mientras antes y después de la parada el camino sube y baja, entre impresionantes vistas, acechados casi por los buitres y con paradas, entre las que destaca también la que se realiza a las tumbas antropomorfas de la necrópolis de Betis, ya cerca de Bolonia. El santuario de Bacinete, las mejores muestras del arte rupestre sureño, los primeros barcos dibujados en la historia... son también su oferta.

Ver pasar el tiempo

Es lugar candidato ideal como Museo del Tiempo o Museo de la Hora. Se trata de un complejo científico de primerísimo orden mundial, enclavado en el centro de la Bahía, abierto en la última década del siglo XVIII y que desde entonces realiza misiones oficiales: el Real Observatorio de la Armada en San Fernando. El edificio, por sí mismo, merece admiración por su elegante estilo neoclásico. Pero lo impresionante está en su interior. Una biblioteca excepcional; unas instalaciones que reflejan el devenir de una cuestión trascendental, la de cómo medir el tiempo de la manera más exacta posible; una hermosa y brillante colección de relojes y cronómetros que llevan cientos de años dando la hora en punto; una cúpula clásica que exalta la imaginación al dirigir la vista de su telescopio al universo más infinito. Y un trabajo tan importante (marcar la hora oficial de España) que limita las visitas, en su duración pero no en su interés.

La Historia es una fiesta

Se reparten por toda la provincia, y, contrariamente a los casos antes señalados, aquí importa mucho menos la verdad histórica que la tradición y la exaltación de los valores de la comunidad. Y recordar que a fin de cuentas todos venimos de algún lado y gracias a algún acontecimiento.Por eso, por las ganas de fiesta y de historias, desde el despertar de la primavera y hasta el atardecer del otoño, florecen las recreaciones. El recuerdo de las luchas populares contra la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, llena el calendario desde que en mayo, en Algodonales, en San Fernando, en Tarifa, en El Bosque. La larga etapa árabe alumbra las locas y archifamosas peleas de Moros y Cristianos en Benahoma, y en Grazalema, siempre merecedora de una visita, se rememora la heroica y trágica vida del bandolero más famoso: El Tempranillo.

Dormir con espías

No hay día de turismo ideal si no acaba y empieza en un buen hotel. Hay muchos, pero muchos menos que además estén casados con la Historia. Y muchos menos aún que puedan contar que entre sus paredes durmieron gente como Franklin D. Roosevelt, Ernest Hemingway, Orson Welles y Ava Gardner. Ese sólo está en Algeciras, y es un clásico entre clásicos. Se llama Hotel Reina Cristina. No es que la Historia pasara por allí, es que vivió allí, centro de espionaje en la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. El Reina Cristina es un caso especial, pero la provincia está llena de hoteles y pensiones que, como dice la Diputación en su guía de Alojamientos Singulares, "encierran grandes y pequeñas historias". Recurrir a esa guía es un seguro, a disposición de todos en cadizturismo.com.