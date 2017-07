Una avería en una tubería de Zahara deja a su población sin agua durante todo un díaAplazado hasta septiembre el juicio contra los ex Delphi

Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Barbate, informó que a causa de una rotura en la tubería que impulsa el agua residual de Zahara de los Atunes hasta la depuradora de Barbate se iba a producir un corte de agua que, en teoría, se inició anoche y que duraría hasta las 22 horas de hoy.

Al parecer, según la propia Aqualia la acumulación de arenas y escombros irregulares en una explanada en la parte trasera del campo de fútbol de Zahara hizo que, con el enorme peso, el terreno se haya venido abajo, produciéndose la rotura de la tubería de saneamiento que pasa por allí.

Para llevar a cabo esta reparación preservando el medioambiente y la calidad del agua de baño es necesario suspender el suministro de agua de toda la población durante 24 horas. El suministro de agua potable se suspendió anoche en todo el municipio de Zahara a partir de las 22.00 horas de ayer lunes, hasta las 22.00 horas de hoy martes.

Aqualia afirma que el corte de suministro permitirá que, al no haber agua corriente, no se genere agua residual, ya que no se pueden poner lavadoras o lavavajillas, ducharse, baldear calles o, por ejemplo, tirar de la cisterna, todas ellas actividades que generan aguas sucias que van a parar a la red de saneamiento y que, al estar ahora rota por este incidente, irían al mar.

Para suavizar las molestias, un camión cisterna repartirá gratuitamente agua a partir de las diez de esta mañana y durante toda la duración de la avería, pasando por las principales calles del municipio: Paseo del Pradillo, Mª Luisa, explanada del supermercado Día, Maestra Angelines Sáez, Urbanización Atunara y Dolores Sánchez Rodríguez.

La coincidencia hace que la rotura se haya producido a unos 100 metros del bombeo de saneamiento que hace menos de un mes tuvo que ser reparado y también produjo la suspensión del suministro a la población. Los técnicos de Aqualia ya se encuentran descubriendo el terreno para poder abrir la zanja y acceder lo antes posible a la tubería afectada, que está a unos seis metros de profundidad.

Por su parte, los responsables de Disciplina Urbanística también trabajan ya en averiguar quién es el responsable de haber depositado ilegalmente estos escombros en el terreno.

El titular del juzgado número 3 de los Social de Cádiz decidió ayer aplazar finalmente la comparecencia de los representantes sindicales del colectivo de los ex trabajadores de Delphi que acudieron ayer lunes a la cita judicial en la que debían aclarar algunos extremos sobre los cursos de formación entre los años 2009 y 2012. Esta comparecencia tenía como objetivo tratar de determinar si el dinero que cobró el colectivo mientras recibían cursos de formación fue legal o no.

Según el colectivo de extrabajadores, este primer juicio aborda una demanda sobre el funcionamiento de la FUECA, una de las entidades que prestó aquellos cursos de formación, y puede terminar obligando a devolver a cada operario un montante de hasta 20.000 euros.

La factoría del astillero de Navantia de Puerto Real vivió la primera de las jornadas de huelga del colectivo que está al cargo de la seguridad privada en los tres centros que Navantia tiene en la Bahía de Cádiz. La huelga de este colectivo impidió la entrada de los trabajadores del primer turno de la factoría puertorrealeña hasta las 07.45 de la mañana. Los trabajadores de la seguridad privada tan sólo permitieron la entrada al personal al cargo de los servicios esenciales, tales como el servicio médico. A juicio de los sindicatos, la empresa Segur Ibérica ha abandonado el servicio, subrogándose los trabajadores con la empresa Prosegur, sin abonar las nóminas y tras meses de impagos "y sin que la empresa principal contratante Navantia les dé soluciones".

El Aeropuerto de Jerez acaba de abrir el plazo de inscripción de la que será su I Carrera Nocturna con fines benéficos, que se celebrará el próximo 8 de septiembre a las 23.00 horas, una vez finalizado el horario operativo de las instalaciones. Esta prueba tiene la peculiaridad de que se celebrará en el propio campo de vuelo. El dinero que se obtenga en este acto se donará íntegramente a la asociación andaluza de enfermedades metabólicas (Asociación PKU y OTM Andalucía).

La fase de retorno de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que supone el regreso a sus lugares de trabajo en Europa de los miles de emigrantes magrebíes que participan en este operativo, se ha iniciado con normalidad en los más de 10.000 embarques de la primera jornada. Según Protección Civil, este operativo se inició el 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, produciéndose paralelamente a la fase de salida que concluye el 15 de agosto.