Zoido anuncia la creación de tres nuevos CIE, uno de ellos en Algeciras

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado hoy la creación de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. En Algeciras esta nueva infraestructura sustituiría, en principio, al centro de La Piñera y también al de Tarifa, foco de numerosas protestas por su mal estado de conservación.

Así lo ha asegurado el ministro del Interior en el pleno del Senado, donde ha sido preguntada por María Isabel Mora, de Podemos, sobre si tiene intención de abrir nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Este anuncio, según Zoido, "no tiene otra explicación" que la mejora de la situación de los centros de internamiento que, según ha señalado, "no son un capricho del Gobierno" y responde a la intención de Interior de proponer un nuevo diseño, en el que "pueden participar todos los grupos políticos".

La senadora ha preguntado al ministro el motivo por el que se preveían nuevos centros, cuando en los actuales la ocupación media "no llega al 36 %", y además los decretos de internamiento de los jueces se han reducido "drásticamente".

En concreto, según Mora, en 2012 hubo 11.600 decretos de internamiento, mientras que en la actualidad el número es de casi la mitad.

El ministro ha incidido en que estos tres centros son necesarios para la mejora de los CIE: uno en Málaga, que sustituye al que se cerró, y otros dos nuevos, uno en Algeciras y otro en Madrid, "dada la situación que tiene el que hoy está en vigor", ha apostillado.

Mora ha recriminado al ministro que no haya contado con los grupos antes del anuncio de estos tres centros. "*El consenso dónde está?", ha dicho la senadora.

Zoido ha precisado que desde hace tiempo se está trabajando en el plan de mejora de los CIE, que al mismo tiempo se está diseñando un nuevo proyecto de centro, y que una vez que se lleve a cabo se convocará a todos los grupos políticos para que puedan opinar.

"Pero no le vamos a pedir información, ni opinión antes de que tengamos nosotros un boceto de qué características tienen que tener", ha replicado el ministro, quien ha subrayado que estos centros son necesarios porque son "una herramienta para controlar la política migratoria que tiene la UE".

Y ha terminado contestando a la senadora de Podemos: "Lo que no es de recibo es que no tengan ustedes reparo alguno en utilizar una institución como el Ayuntamiento de Barcelona para exigir una licencia al CIE de Barcelona como si fuera un bar o una discoteca, porque los CIE y las comisarias y centros penitenciarios no necesitan licencia".