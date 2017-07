Zoido anuncia que las unidades de apoyo continuarán tras el verano

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció ayer en La Línea que este verano más de 150 agentes reforzarán a las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la comarca este verano para reforzar la lucha contra el narcotráfico y los dispositivos de la Operación Verano Seguro y la Operación Paso del Estrecho. También indicó que este refuerzo con motivo del periodo estival se verá acompañado de un "incremento importante" de medios técnicos y materiales y que a partir de septiembre se tomarán medidas para que las unidades especiales que llegaron el pasado mes de junio tras una oleada de sucesos relacionados con el narcotráfico y el contrabando de tabaco sigan estando "de apoyo" en la ciudad.

Zoido mantuvo un encuentro en la comisaría de La Línea con los responsables a nivel andaluz y local de la Policía Nacional y la Guardia Civil para conocer de primera mano todos los datos que han arrojado una mayor presencia de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la zona, a los que felicitó por su gran trabajo. Posteriormente visitó un control establecido por la Policía Nacional en La Atunara y se subió a bordo de una patrullera de la Guardia Civil para recorrer la costa linense durante unos 10 minutos.

Zoido visita el barrio de La Atunara y navega en una lancha de la Guardia Civil

El ministro indicó que el refuerzo para toda la comarca durante el verano será de más de 150 agentes. Desgranados son, en cuanto a la Guardia Civil, 40 agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) para luchar contra el narcotráfico, 20 agentes de intervención rápida dentro del plan de choque contra el narcotráfico y el contrabando y 30 agentes en prácticas que se acaban de incorporar. En la Policía Nacional son 12 agentes en permanente rotación entre las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), y 17 efectivos en prácticas que llegarán en los próximos días. A este dispositivo se suman 30 agentes de la Guardia Civil que se han incorporado por la Operación Paso del Estrecho (del 15 de junio al 15 de septiembre) y cinco agentes de la Guardia Civil que se han incorporado para la Operación Verano (de julio a septiembre). "Además ambos cuerpos han aprobado aumentar los servicios extraordinarios para atender la necesidades durante los meses de verano. Y una vez que pase el verano seguiremos tomando medidas para que las unidades especiales sigan estando aquí de apoyo para que combatamos al narcotráfico", afirmó el ministro.

Una de las peticiones de los sindicatos policiales y de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos es que las unidades especiales se establezcan de forma fija en La Línea o en la comarca. Sin embargo Zoido explicó que seguirán siendo itinerantes. "Esas unidades no pueden estar establecidas en un mismo sitio porque al final los agentes son conocidos. Por eso hay rotaciones en los GAR y en las unidades especiales de la Policía. Aquí están durante un tiempo, al mes van a otro sitio y vienen otros que los reemplazan. No conviene que sean conocidos. El anonimato de esas personas les facilita poder intervenir en otras operaciones", explicó.

"Otros veranos no había tanta presencia de las unidades especiales. Este año hay más agentes. En cuanto a medios técnicos y materiales va a haber un incremento importante, unos de protección y otros para hacer frente a la mejora de los medios con los que cuentan las bandas de narcotraficantes. Pero no voy a dar detalles porque Europol insiste cada día más en que no contemos los despliegues de efectivos para no dar pistas al que quiera hacer algo", indicó.

El ministro también aportó algunos datos que arrojan las distintas operaciones desarrolladas en lo que va de año. "En primer semestre de 2017 se han llevado casi 1.100 actuaciones contra el narcotráfico en La Línea y Algeciras. Se han incautado 13.300 kilos de estupefacientes y se han desarticulado importantes bandas de narcotraficantes nacionales e internacionales, algunas que llevaban 15 años funcionando. Además en un mes se han intervenido 29 todoterrenos Toyota Land Cruiser, uno cada día, eso es una de las muestras de la eficiencia y del buen trabajo que se viene desplegando en la zona con una gran coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil".

Zoido reiteró su apoyo a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y afirmó que el Gobierno "tomará aquellas medidas que sean necesarias para protegerles".