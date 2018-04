Zona hostil

La comandante linense Gala Gallego Soro es la primera militar española que dirigirá una unidad de helicópteros en una misión internacional. Lo hará desde principios de junio al frente de un grupo de cinco aeronaves que se integrarán bajo mando de EEUU en Camp Taji, una base americana ubicada al noroeste de Bagdad. Con ella viajan otros 74 soldados españoles. Ella se quita importancia. "Que el mando de esta unidad sea una mujer es algo anecdótico. Es un destacamento más. Lo importante es que se ha conformado una unidad y que vamos a operar en zona, algo que no se hacía desde el año 2013", explicaba ayer la comandante en la base sevillana del Copero. Allí tiene su sede el Bhelma (Batallón de Helicópteros de Maniobra) IV, donde está destinada.

Entre los 75 militares hay nueve mujeres. "Es más o menos proporcional al porcentaje que hay en las Fuerzas Armadas. Pero me da exactamente igual que hubiera más o menos mujeres. Llevo muchos años en el Ejército y no me fijo en si un compañero es hombre o mujer. Es como si me preguntan si me hubiera gustado que vinieran más rubios o morenos". Sí le gustó recibir las felicitaciones de sus compañeros. "Cuando se me designó, fue un orgullo para mí. Que depositen esa confianza en una lo es, pero también supone un gran reto, porque es un despliegue inicial y las cuestiones logísticas son complicadas. Eso me hace poner más ganas para que no falle nada".

La Fuerza Terrestre enviará a Iraq tres helicópteros Chinook y dos Cougar, que partirán el próximo martes en el portaaviones JuanCarlosI. El personal irá en avión dos semanas más tarde para aprovechar unos días más con sus familias. La misión se lleva preparando desde enero. "Vamos a proporcionar capacidad de transporte de personal y carga, porque los transportes por tierra están prohibidos por motivos de seguridad".

La comandante explica que no es una misión de alto riesgo. "El nivel de amenaza para los helicópteros es relativamente bajo, aunque siempre que te subes a uno existe un riesgo. Hemos estado en escenarios más complejos". Gallego lleva pilotando helicópteros desde 2000, cinco años después de entrar en el Ejército. Acumula más de 2.200 horas de vuelo. Ha participado en cuatro misiones internacionales, una en un cuartel general en Mostar (Bosnia) y otras tres con helicópteros en Afganistán. No vivió el rescate del Super Puma accidentado que se cuenta en la película Zona hostil, pero sí uno parecido. En una de las misiones, el Ejército del Aire sufrió dos accidentes y ella colaboró en la recuperación del personal y el material que había quedado en una de las aeronaves.

El principal inconveniente de la misión es el clima. Los militares españoles vivirán seis meses con temperaturas de entre 45 y 50 grados. Desde su primera misión en Bosnia a hoy las condiciones de los soldados en operaciones internacionales han cambiado mucho. Ahora pueden ver y hablar todos los días con la familia por internet. "Eso lo hace todo mucho más fácil". A la base americana a la que van incluso llega Amazon.

Gallego es natural de La Línea de la Concepción, una ciudad que ha protagonizado demasiadas noticias negativas en los últimos meses. "Hay gente muy preparada, muy trabajadora, es una ciudad acogedora, con un buen clima y una buena gastronomía. No todo el mundo se dedica al narcotráfico. Hay gente que se dedica a muchas otras cosas, muy legales".

Gala Gallego revisa un helicóptero Cougar, ayer en el Copero.