"A los abogados no se nos ha mostrado aún el proyecto de la Ciudad de la Justicia"

-¿cuánto tiempo lleva usted al frente del Colegio de Abogados de Cádiz? ¿Cómo valoraría su trayectoria desde entonces?

-Llevo actualmente tres años. Entiendo que son mis compañeros quienes tienen que valorar la trayectoria de estos tres años. Lo que sí puedo decirle es que representar a mis compañeros abogados y defender sus intereses es un honor y un reto muy ilusionante, que además nos ocupa a todos los miembros de la Junta de Gobierno.

-La entidad celebra ahora el 25 aniversario de la fundación de su sede colegial. En el principal acto conmemorativo, contaron con la presencia del ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugenio Gay Montalvo. ¿Qué resaltaría de su intervención?

-Eugenio Gay no sólo ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, sino que también fue presidente del Consejo General de la Abogacía Española y, con anterioridad, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, siendo actualmente abogado ejerciente de dicho colegio.

Gay es un perfecto conocedor de la profesión de abogado y de la situación de la Justicia española, por lo que su opinión es muy cualificada. En su intervención analizó el panorama actual y la evolución que en estos últimos 25 años ha experimentado la abogacía y la Justicia.

-Finalmente la tan esperada Ciudad de la Justicia se ubicará en los depósitos de la antigua Tabacalera de Cádiz. ¿Qué opinión le merece este proyecto? Desde el colegio siempre se defendió un edificio de nueva planta, ¿por qué?

-No puedo valorar el proyecto porque no lo conozco, debido a que todavía no se nos ha mostrado a los abogados.

Desde el Colegio de Abogados de Cádiz defendemos un edificio de nueva planta, ya que permite un diseño y una funcionalidad específicamente concebidos para albergar las dependencias judiciales, con lo que conlleva una mejor prestación del servicio público de Administración de Justicia -tanto a los ciudadanos como a los profesionales- respecto a un edificio que fue diseñado para otros fines diferentes.

-Otro tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses es el polémico proyecto Papel 0. ¿Se han subsanado ya las graves carencias iniciales? ¿Los abogados se sienten satisfechos con esta propuesta? ¿Qué aspectos son susceptibles de ser mejorados casi dos años después de su implantación?

-Se ha mejorado algo, pero no se han subsanado todas las deficiencias, por lo que los abogados no nos podemos sentir satisfechos. El problema es que es un sistema muy lento, que exige el volcado de numerosos datos en distintas fases, que además tiene una limitada capacidad y que se bloquea con frecuencia.

-En una entrevista que concedió usted a este medio, hacía hincapié en la necesidad de dotar de más medios "humanos y materiales" a la Justicia para que funcione con mayor eficacia y menores plazos. ¿Hay una apuesta real (y presupuestaria) en este sentido?

-Me temo que no, es necesario que se creen más juzgados y que se incrementen las plazas de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como inversión en medios materiales para permitir, por ejemplo, que el sistema de comunicaciones Lexnet resulte mucho más operativo.

-Narcotráfico, abusos, corrupción, estafas ¿Es Cádiz una provincia especialmente compleja en lo que asuntos judiciales se refiere?

-La provincia de Cádiz es compleja por su propia configuración, por la población, por sus peculiaridades, que determinan unas características especiales. Ahora bien, respecto de los delitos que usted menciona entiendo que sólo los asuntos relacionados con el narcotráfico serían especialmente relevantes en nuestra provincia; respecto de los demás delitos, entiendo que los ratios serán similares a los de otras provincias, salvo situaciones puntuales.

-Bajo su punto de vista, ¿el Poder Judicial está politizado?

-El Poder Judicial probablemente esté politizado, como lo está la sociedad. Los jueces entiendo que no.