La actual presidenta de AMEP, sorprendida: "No sabía nada"

La actual presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias (AMEP) de Cádiz, Gema García Bermúdez, explicó ayer a este periódico su sorpresa y preocupación por la investigación policial y judicial desvelada ayer por este periódico, y que salpica tanto a la propia entidad como a sus dos antecesoras en el cargo, Nuria Sánchez Perdigones y Ana Alonso, esta última además actual presidenta de las empresarias andaluzas.

García Bermúdez reconoció ayer que se enteró de dichas investigación tras lo publicado ayer por Diario de Cádiz, aunque admitió que "hace tiempo, el año pasado, nos llamó la Policía para pedirnos documentación de la Asociación y se la entregamos, y nada más hasta ahora".

La actual presidenta también aseguró que "ni Nuria ni Ana -las ex presidentas investigadas- me comentaron nunca nada acerca de que hubiera algo raro en todo esto" y reconoció que la imagen de AMEP "se va a ver perjudicada". Por eso, Gema García Bermúdez quiso dejar claro que "nosotros, esta junta directiva, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está investigando; nosotros nos dedicamos a trabajar por las empresarias y ayudarlas a crecer y crear empleo, nada más". Eso sí, aseguró que "aunque nos va a afectar, vamos a seguir trabajando duro para levantar esto".

Por último, la presidenta afirmó, sobre la investigación, que "no sé cómo se harían las cosas, era otra época; desde luego nosotros ahora no damos un paso sin presentar antes la factura de lo que hagamos".