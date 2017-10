"Uno me acuchilló la cara y otro me clavó un hacha en la pierna"

El juicio a dos acusados de intentar asesinar a un hombre en la barriada de El Tejar, en El Puerto, en septiembre de 2012 se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz. La Fiscalía solicitó para los procesados las penas de diez y siete años de prisión, respectivamente, mientras que la acusación particular planteó diez años de cárcel para cada uno.

La víctima de la agresión, J.B.R., explicó al tribunal que la noche del 30 de septiembre de 2012 estaba en una conocida discoteca portuense con un amigo y una mujer. Sobre las ocho de la mañana, dijo, volvió a casa solo cuando fue abordado en la puerta de su domicilio por dos personas "que no conocía absolutamente de nada".

"Si me quedaba allí me mataban", ha declarado la supuesta víctima de la agresión

"Uno me preguntó que por qué le había dado un puñetazo, a lo que yo contesté que de qué puñetazo me estaba hablando. Yo no había pegado a nadie". Acto seguido "éste me acuchilló en la cara mientras que el otro me clavó un hacha en la pierna aprovechando que yo estaba de espaldas".

La persona atacada declaró que salió corriendo como pudo, pues sangraba abundantemente. "Si me quedaba allí me mataban", alegó. En su huida perdió la consciencia, si bien fue atendida por un agente de la Guardia Civil que pasaba por la zona y le practicó un torniquete para taponar la herida del muslo.

Por su parte, los procesados ofrecieron una versión bien distinta de los hechos ocurridos esa madrugada. Uno de ellos manifestó que fue J.B.R., la víctima, quien propinó un puñetazo a su compañero en la discoteca. "Yo no lo conocía de nada y aún así nos atacaba y nos amenazaba. Nos comentaron que era una persona peligrosa".

Este acusado afirmó que, una vez que dejó a su amigo en su casa, se fue a buscar a J.B.R. a su domicilio para pedirle explicaciones sobre lo que había ocurrido y "arreglar las cosas". El procesado dijo que cuando llegó a la barriada de El Tejar se encontró con J.B.R. y que éste se sacó "algo de atrás" (quizás un objeto punzante). "Nos enzarzamos entonces en un forcejeo. Le aguanté las manos pero él me gritaba que lo soltara o que me mataba. Al final conseguí quitarle el arma y arrojarla entre los coches", señaló.

A preguntas de su abogado, este procesado aseveró que se sentía "arrepentido" por lo ocurrido y que tenía intención de reparar económicamente el posible daño causado a la víctima.

El segundo acusado declaró que la noche del suceso recibió un puñetazo en la nariz pero que no sabía quién le había agredido, pues había bebido mucho alcohol y no recordaba nada con precisión.

A raíz de estos hechos, J.B.R. estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permaneció ingresado nueve días en el Hospital Universitario de Puerto Real. Dentro del proceso de recuperación, la víctima estuvo impedida 202 días para poder llevar una vida ordinaria.