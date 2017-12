"El 40% admite que tiene dependencia de internet y no lo ve un problema"

Entre los 168 alumnos de 4º de ESO que participaron en un estudio acerca del uso de las nuevas tecnologías, Jonathan García se encontró con que únicamente tres carecían de teléfono móvil propio. Pero no fue eso lo que más le llamó la atención. Lo que más le sorprendió fue que el 92% de los 211 alumnos de 1º de ESO que respondieron a su cuestionario, que en su gran mayoría son menores de 12 y 13 años de edad, tuviesen móvil.

"El móvil se ha convertido en un factor de discriminación. Si no lo tienes eres el raro, no te enteras de lo que está pasando. Los chavales están toda la tarde comunicándose con el móvil y lo primero que hacen al llegar al instituto al día siguiente es comentar lo que ha pasado la tarde anterior. Si no tienes móvil estás perdido, fuera de onda", afirma Jonathan.

Las familias no son conscientes de lo que está ocurriendo. Estamos cerrando los ojos ante lo que sucede"

Jonathan García Ariza es el autor del estudio que el pasado miércoles mencionó José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz, en su intervención en una jornada celebrada en Cádiz, en la que habló de las nuevas adicciones. Chamizo acudió hace poco en Pisa (Italia) a un encuentro entre la Universidad de esa ciudad y la de Cádiz y allí conoció a Jonathan y supo de ese trabajo. Jonathan tiene 22 años de edad. Terminó el pasado junio los estudios de Trabajo Social en el campus de Jerez de la UCA y lo hizo con un trabajo de fin de grado, dirigido por la profesora Laura Sevilla, que aporta una notable cantidad de datos para observar cómo usan los menores las nuevas tecnologías. Esto es, para indagar en "el problema silencioso de los jóvenes". Es el título que le ha puesto a su estudio.

Es un problema ante el que hay un silencio social "extraño y peligroso", dijo Chamizo en su conferencia. Jonathan es de la misma opinión: "Estamos cerrando los ojos ante ese problema. Vivimos en una luna de miel con las nuevas tecnologías sin mirar los puntos negativos que tienen". Tanto es así, que el estudio muestra que casi el 70% de los alumnos de 1º de ESO encuestados usa el móvil cuando quiere, sin control de sus padres. No tienen fijado un horario para utilizarlo. El porcentaje sube hasta el 84,5% en el caso de los alumnos de 4º de ESO.

"Muchos conocen a personas a través de internet sin saber si se esconde alguien tras una identidad", señala Jonathan, cuyo estudio, realizado en tres centros educativos de la provincia, aporta otros resultados inquietantes. Por ejemplo, que el 70% usa internet para evadirse de sus problemas o que los propios menores reconocen que el uso de las nuevas tecnologías les afecta a su rendimiento académico. "En lugar de una ayuda, ahora son un obstáculo".

Casi el 40% de los menores que participaron en el estudio admite que tiene dependencia de internet. "Lo reconocen pero al mismo tiempo afirman que no tienen un problema, que esa dependencia no lo es", dice Jonathan. Sólo un 22% de todos los encuestados considera que yendo a terapia se puede superar un problema de dependencia de internet. No creen que los profesionales puedan ayudarlos. El 45% sostiene que la familia es fundamental para salir de un problema así.

Pero las familias no son conscientes de lo que está ocurriendo, advierte Jonathan. Por el contrario, se da el caso de que las que disponen de menos recursos económicos hacen un esfuerzo para que el menor tenga móvil. Para que no quede excluido, en realidad.

El profesorado, explica, está sensibilizado ante el problema porque observa que afecta mucho a los chavales: a su rendimiento académico, a sus relaciones, a la atención que ponen en clase. Los centros educativos prohíben usar el móvil durante el horario lectivo salvo para alguna llamada urgente. Pero el profesorado se ve incapaz de impedir que se incumpla esa norma. Los menores recurren a todo tipo de estratagemas para saltarse la prohibición. Y desde su casa vienen a ayudarles a hacerlo, a promover que estén continuamente enganchados al móvil: el 65% de los alumnos de 1º de ESO encuestados llevan el móvil al instituto con permiso de sus padres. En 4º de ESO el porcentaje alcanza el 78%.

Jonathan precisa que a diferencia de la actitud o el tratamiento ante otras adicciones, aquí no se busca que cese el consumo. En este caso se trata de que se consuma bien, de manera racional. Su trabajo de fin de grado contiene una parte de prospección para observar la situación y obtener unos datos de los que partir. Pero hay otra de intervención con los menores con adiciones a las nuevas tecnologías que pretende que las familias participen en la superación del problema. "Si se involucran en el proceso, el menor puede salir adelante".

El trabajo de Jonathan propone, entre otras cosas, una fase de sensibilización con una campaña difundida mediante las redes sociales y con una serie de actividades (talleres, cinefórum, charlas informativas...) realizadas en los centros educativos y destinadas a los alumnos y a sus padres.

El proyecto incluye también actuaciones directas, con formación de grupos de jóvenes y familiares que reciban dos tipos de cursos, unos de formación preventiva y otros dirigidos a jóvenes y familiares con problemas de adicciones tecnológicas. Todo ello impartido por un equipo multidisciplinar formado por un psicólogo, un médico y un trabajador social.

Jonathan explica que abordó este trabajo porque se juntaron dos temas que a él le apasionan: los menores, con los que tiene una relación directa como monitor deportivo, y las adicciones, que es en lo que se quiere especializar como trabajador social. Un tema que le preocupa. Entre otras razones porque ha comprobado que a muchos adolescentes les resulta mucho más fácil comunicarse a través de las redes sociales que en persona.

Mientras comenta los resultados del trabajo de campo que hizo en los tres centros educativos, evoca lo que le contó una menor. Cuando salgo con mis amigas, le dijo, me siento sola; no hablamos; estamos sentadas en un banco y cada una, centrada en su móvil.