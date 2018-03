El aeropuerto de Jerez somete a El Puerto a servidumbre aeronáutica

El concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, mantuvo el pasado viernes una reunión en Madrid para buscar soluciones a la nueva situación generada por las nuevas servidumbres aeronáuticas que afectan a la ciudad, que vienen recogidas en el Real Decreto 762/2017, de 21 de julio, que entró en vigor el 9 de septiembre, por el cual se modifican las servidumbres aeronáuticas en zonas próximas al Aeropuerto de Jerez, quedando afectada una importante extensión del municipio portuense, "con las consecuencias que ello puede tener para las inversiones urbanísticas", señala el concejal. La ciudad de El Puerto, por su proximidad al aeropuerto jerezano, está sujeta a unas servidumbres aeronáuticas. Antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto, dicha servidumbre afectaba sólo a una parte de la Sierra de San Cristóbal, pero tras la entrada en vigor del mismo se amplió el perímetro de servidumbre, de manera que abarca ahora a todo el casco histórico y otras zonas. Inicialmente, la nueva norma afecta a toda nueva edificación en el perímetro del casco histórico y el polígono Salinas de San José, así como a todo el espacio intermedio entre ambos. De esta forma, a la hora de solicitar licencia a Urbanismo para construir o cualquier obra menor habría que pedir un informe a AESA, que se resolvería entre tres y seis meses, unos plazos que el Ayuntamiento considera excesivos.

Dada la importancia del asunto, el responsable de Urbanismo instó a la celebración del encuentro con directivos de AESA; destacando que "el resultado ha sido satisfactorio, puesto que hemos alcanzado varios acuerdos con AESA de cara a suavizar los condicionantes impuestos por la normativa, al objeto de beneficiar a la ciudad, en tanto en cuanto se ha avanzado en las diferentes posibilidades para no alargar la tramitación de licencias", apunta el concejal. De esta forma, se cerró la posibilidad de solicitar mediante oficio una autorización genérica que englobe obras menores y de escasa entidad con una altura de entre 4 y 8 metros, que por sus características no afecten de forma directa al espacio aéreo o el agilizar los trámites en 40-45 días, solicitándose por parte del Ayuntamiento desde la entrada de la solicitud de licencia. Y es que, como informa Urbanismo, el efecto más inmediato de estas nuevas determinaciones aeroportuarias es un importante retraso de los plazos en la tramitación de las licencias urbanísticas que concede el Ayuntamiento. Dado que con este nuevo decreto se debe solicitar un informe a AESA para obtener autorización por cada licencia solicitada; siendo el plazo máximo para la evacuación de dicho informe de entre tres y seis meses según el caso, "lo que generaría que no se podrían autorizar obras, instalaciones o plantaciones, sin previa resolución favorable del órgano competente, que actualmente es la AESA".