El alcalde instagramer

"Señor alcalde me quedan 10 min para salir de clase, pero con la inundación que hay no puedo ir andando, me prestaría una barca?". Responde el aludido: "Si la consigo se la dejo". Inesperadas conversaciones como ésta en Instagram han convertido en los últimos días al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en un ídolo de los millennials en las redes sociales. Tanto que se han creado dos clubes de fans y no falta quien declara su amor incondicional por el regidor, cuya cuenta ha ganado 2.000 seguidores en unos pocos días.

Una sola imagen en la que resume la situación de dos colegios (Puerta del Mar y Andalucía) alcanzó los 8.371 comentarios. Antes, las fotos de Landaluce tenían uno o ninguno. Desde finales de la semana pasada hasta ahora, el alcalde de Algeciras ha alcanzado a 8.993 cuentas, con 194.525 visualizaciones de su contenido y 30.984 visitas a su perfil.

¿Qué ha sucedido para tal avalancha? Para comprenderlo hay que remontarse al jueves 1 de marzo. El temporal azota la comarca. Varios colegios se ven afectados. Comienza a correrse la voz por Whatsapp de que es posible que se suspendan, por seguridad, las clases del viernes. Inmediatamente, las redes sociales del Ayuntamiento se convierten en las preferidas de los millennials. Muchos adolescentes buscan con interés la confirmación de que al día siguiente podrán quedarse en casa. Decenas de ellos descubren el perfil de Landaluce en Instagram. Empiezan a pedirle que suspenda las clases haciendo alarde de todo tipo de chistes. Muchos intentan trolear al regidor, pero éste, lejos de ignorar los comentarios, entra al trapo. De hecho, aquel día confirma la suspensión y escribe, tajante: "A dormir".

"Muchas gracias señor alcalde, me has alegrado el finde", le escribe un joven. "Aproveche el tiempo y estudie", contesta Landaluce, que poco a poco se gana el respeto de los jóvenes porque responde a todos y con una mezcla de ironía y humor que quizás no esperaban. El alcalde empieza a gustar a los chavales. "Es usted un crack", escribe uno. "Es mi ídolo", se lee a continuación. Uno le informa de que ha visto a Bob Esponja en su calle. Landaluce le pide una fotografía y éste se la manda. El regidor la publica. Lo prometido es deuda. Lo comparan con el alcalde de Lazy Town, una serie de televisión. Él no elude el parecido. Y así miles y miles de ejemplos.

Según explican fuentes municipales, el conjunto de redes sociales del alcalde las gestiona habitualmente un community manager, aunque el político responde personalmente en bastantes ocasiones. Sea como sea, para miles de jóvenes de Algeciras el regidor se ha convertido en el ídolo de las respuestas ocurrentes después de darles un día libre. Más no se puede pedir.