El alcalde vallense cree que la estrategia del PP "le puede estallar en la cara"

El alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, no cree que la nueva querella que ha presentado contra él la Fiscalía le perjudique o le inhabilite ya que, en su opinión, "esto solo perjudica a quien denuncia, porque tendrá que explicar el PP y Antonio García Ortega, el anterior alcalde, por qué ve mal que los cacharritos de la feria cuesten menos dinero".

El actual regidor vallense apunta que todo lo que está haciendo su antecesor en el puesto es "una estrategia equivocada, porque ni me desgasta, ni me asusta, le estallará en la cara entiendo yo, porque esta estrategia política no hay quien la entienda".

Antonio González Carretero ha explicado que "cobré a los caseteros como siempre se ha hecho, y eximí del pago del impuesto a las atracciones de feria a cambio de que redujeran el precio de los cacharritos en el día del niño para que se pusieran a un euro y medio, mientras que los demás días estarían a dos euros o dos euros y medio". La máxima autoridad local apunta que "esta es la verdad de todo esto, lo demás no sé de dónde sale, pero desde luego no sale de la realidad".

Antonio González añade que el Ayuntamiento "siempre le han cobrado a los caseteros". No obstante, la Fiscalía indica que el alcalde cobró a caseteros pese a instalarse en suelo privado y no cobró a algunos feriantes que se ubicarían en suelo público.

Esta es la segunda querella que la Fiscalía presenta contra el alcalde de San José del Valle en apenas dos meses.