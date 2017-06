Los alcaldes de Vejer y Barbate piden "sentido común" a los usuarios de la playa

Tras los sucesos acaecidos este pasado fin de semana en la costa de La Janda, donde el sábado fallecía un hombre de 89 años en la playa de El Palmar, y el domingo perdía la vida otro hombre de 48 años en la playa de la Hierbabuena de Barbate, los alcalde de ambos municipios han realizado una llamada al "sentido común", al recibir algunas críticas por no estar aún operativos los servicios de socorrismo.

En el caso de Vejer, el alcalde de este municipio, José Ortiz (PP), decretó el cierre al baño el domingo y ayer lunes. En este sentido, exponía que "hay que ser un poquito coherente y aplicar el sentido común". "Yo desde luego utilizo la empatía para ponerme en el lugar de otra persona, yo no voy con mi familia a una playa donde está ondeando la bandera roja o no voy a una playa a meterme con mi familia a disfrutar sabiendo que aún no tiene los servicios activados; creo que las personas tienen que ser responsables de sus propios actos", dijo.

El regidor vejeriego manifestó ayer que, dado el cariz que tomaba la situación el pasado domingo, dio aviso a la Policía Local, a Protección Civil y a los socorristas para que se desplazasen a la orilla de la playa y desde allí alertasen a los usuarios que no entraran en el mar.

José Ortiz explicó que "había diez personas con coches de policía, con los quads, con el coche de Protección Civil, recorriendo la playa de punta a punta diciéndole a las personas que no se podían bañar y tuvimos que sacar a dos menores de 14 y 16 años del agua a las seis de la tarde, poniendo en riesgo al personal del Ayuntamiento, mientras que los padres estaban en la orilla jugando al tenis. Eso no se puede permitir, porque la gente debe ser más responsable". Ortiz reiteró que "hubo personal del Consistorio que pasó miedo a la hora de sacar a estos bañistas, poniendo en riesgo su vida".

Por su parte, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, recordó que "lo que debe imperar es el sentido común de las personas,". "Lo normal y lo lógico es que en una playa virgen, donde no hay socorristas, la gente esté pendiente y si hay mal tiempo, como ocurría el domingo, con bandera roja, con mucho viento, no se bañarse sería lo lógico y normal". Molina expuso que "contra eso es muy difícil luchar y mantener un control férreo con los medios y los recursos que hay, porque son muchos kilómetros de playa; mucha gente no ve el peligro o no lo perciben y el peligro está. Los que somos de aquí sabemos que la mar no entiende de nada".

El regidor barbateño avanzó que en el caso de Barbate sí existe una normativa sancionadora, pero "no se aplica para evitar que se increpe a los agentes o haya comentarios negativos hacia un determinado destino turístico".

Por otra parte, desde las 8:00 horas de ayer se retomaron las labores de búsqueda entre los cabos de Sancti Petri y Trafalgar del hombre de 59 años, y natural de Sevilla, que se dio por desaparecido el pasado sábado en la playa de El Palmar. A este operativo se sumaron ayer el buque de Salvamento Marítimo María Zambrano y la patrullera de la Guardia Civil 'Río Abega'. Por la tarde se unió el helicóptero de Salvamento Marítimo 'Helimer 203', llegado desde su base en Jerez. La situación era ayer tan peligrosa en El Palmar que el Ayuntamiento de Vejer mantuvo la decisión de cerrar al baño su franja costera.