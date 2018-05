La alcaldesa de Algar es absuelta de un delito de acoso laboral

La alcaldesa de Algar, María José Villagrán (PSOE), ha sido absuelta de un delito de acoso laboral contra un ex funcionario del Ayuntamiento de esta localidad serrana, que la había denunciado al igual que a otros dos ex concejales socialistas, Teresa Tinajero y Adrián Gutiérrez, que también han quedado libres de todo cargo. El Juzgado de lo Penal Número 1 de Jerez dice que "no se ha acreditado la existencia de una constante actitud hostil hacia el denunciante y menos de odio como afirma, ni que se le haya privado del material de trabajo necesario para ejercer su actividad. Y sus propios compañeros no han descrito ningún episodio de trato degradante ni humillaciones". Contra esta sentencia, el demandante tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación.

Este funcionario denunció en 2010 al Consistorio cuando gobernaba el PA, por una reclamación de salarios. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo durante el primer gobierno de María José Villagrán, que pagó en 2014. Pero la cosa se tensó tras unos acontecimientos en el Consistorio cuando se produjeron sabotajes en las dependencias que desencadenaron en cortes de cables, anónimos y sustracción de móvil.

Ahora, la jueza determina que "en dicho momento los acusados no pertenecían al equipo de gobierno que decidió denegar tal gratificación, luego no se puede entender el que el denunciante haga referencia a un hostigamiento, e incluso, odio por los acusados cuando es precisamente este equipo de gobierno quien decidió llegar a un acuerdo para el pago de las gratificaciones". Y concluye que "el denunciante puede tener la percepción de que sufre un acoso; sin embargo, no hay un solo dato objetivo que pueda llevar a tal conclusión".