Un apoyo de quita y pon a la edil okupa

Pensaron primero que la polémica era una bola de nieve que se iría derritiendo con los días. Pero ayer alguien en el PSOE pensó que, muy al contrario, esa bola se podía transformar en un alud. Y entró el pánico en el partido, y de ahí que el apoyo por duplicado que la edil okupa de San Fernando recibió el miércoles terminara siendo de quita y pon. Porque nadie se podía imaginar que el respaldo firme que Patricia Cavada e Irene García dieron a Ana Lorenzo iba a caducar pasadas 24 horas, como así fue.

Dice el manual del político que cuando un representante público dimite lo tiene que hacer siempre por voluntad propia. De esta manera se demuestra que uno no tiene apego a los cargos y que en el partido no se le corta la cabeza a nadie. Así pasó ayer en San Fernando, donde se vendió la imagen de una dimisión voluntaria cuando evidentemente no fue así.

No se sabe a ciencia cierta quién dio la orden ayer por la mañana de que Ana Lorenzo tenía que dejar el gobierno municipal de San Fernando. Hay quien apunta a que esa drástica resolución pudo venir directamente desde Sevilla, sobre todo después de que esta polémica saltara ayer mismo a una cadena de televisión nacional e incluso al Parlamento de Andalucía, donde el líder del PP-A, Juanma Moreno, cuestionó sobre este asunto a Susana Díaz en el pleno, sin que la presidenta le replicara. Y tampoco se puede olvidar que Lorenzo animaba a la familia que la grabó a okupar una vivienda vacía que era propiedad de una caja de ahorros con la que la Junta siempre ha tenido muy buenas relaciones.

En cualquier caso, lo que sí trascendió ayer fue, por un lado, que la gran defensora de Ana Lorenzo hasta el último minuto fue la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que siempre ha elogiado la gestión en estos dos años de quien era su delegada de Servicios Sociales. Pero ayer también se conoció que el primero que pensaba que Lorenzo no podía seguir en el gobierno era Fernando López Gil, quien curiosamente fue socio de esta edil durante años en la gestión de una academia en San Fernando. Cuentan en La Isla que el secretario local del PSOE y delegado del Gobierno andaluz en Cádiz lleva días elogiando en privado la labor de Lorenzo, lamentando la "encerrona" que le hicieron al grabarle una conversación pero puntualizando que cometió un error irreparable.

Es más, desde las filas socialistas se da por hecho que si Ana Lorenzo no fue destituida cuando estalló este escándalo hace hoy una semana fue, entre otras cosas, porque es hija de María Jesús Castro, uno de los referentes históricos del PSOE de San Fernando por su condición de ex candidata a la Alcaldía, ex portavoz municipal, ex senadora y ex delegada de la Junta. Y también se asegura que si Lorenzo se ha salvado unos días de la quema ha sido curiosamente por su condición de pedrista. En la dirección susanista del PSOE isleño se entendía que igual no era buena idea cargarse a una defensora de la candidatura de Pedro Sánchez a la secretaría general con las primarias tan cerca... pero alguien con mando en plaza se imaginó el alud y decidió ayer mismo cortar por lo sano.