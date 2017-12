La autopista AP-4 incrementará el precio del peaje a partir del próximo 1 de enero

El precio medio del peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración del Estado subirá un 1,91% a partir del próximo 1 de enero. Es el primer incremento en tres años, tras los descensos registrados en 2016 y 2017, según fuentes del sector.

Eso supone que habrá un incremento del precio del peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. El trazado completo entre Dos Hermanas y Jerez cuesta ahora para un vehículo ligero (motocicletas, turismos y furgonetas de dos ejes) 7,20 euros. A principios de enero de este año, el peaje en la AP-4 congeló sus precios para los turismos y los bajó cinco céntimos para los vehículos pesados.

Si no hay una nueva prórroga, la concesión de la autopista AP-4 expira a finales de 2019. Cádiz es la única provincia andaluza que no tiene una conexión gratuita de doble vía por carretera con Sevilla, lo que ha provocado que formaciones políticas, empresarios y otros agentes sociales y económicos reclamen continuamente que no se renueve el sistema de pago en esta carretera.

La subida de precios en la red de autopistas coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas, previsto para el próximo enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año por parte del Ministerio de Fomento.

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna optó finalmente por esta solución para estas autopistas ante la recuperación que viene experimentando su tráfico, uno de los factores que, junto con el sobrecoste de las expropiaciones, causaron su quiebra en plena crisis. La red de autopistas de peaje, de 2.550 kilómetros de longitud, se anotará al cierre de 2017 su cuarto ejercicio consecutivo de crecimiento de tráfico.