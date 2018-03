Los bomberos rescatan a un senderista desaparecido toda la noche en la Sierra

Los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de la Provincia de Cádiz localizaron en la madrugada del sábado a un senderista de nacionalidad inglesa y residente en Algodonales que había permanecido desaparecido durante toda la noche mientras hacía la ruta en la Garganta Verde en la Sierra gaditana. La posibilidad de que el desaparecido hubiese fallecido hizo que la búsqueda fuese extremadamente minuciosa, en el agua, pozas, cataratas y otros puntos.

Según un comunicado de los bomberos, el hombre, de 51 años, había salido a recorrer un barranco en solitario y sin conocimientos suficientes en la tarde del viernes. A las diez de la noche, la pareja del desaparecido avisó a los bomberos y alertó de que no había regresado de la ruta, de ahí que los efectivos de la Guardia Civil buscaran primero su coche, que fue encontrado en el lugar donde lo había aparcado. El hombre no podía ser localizado por teléfono móvil porque no lo había llevado consigo.

Los bomberos establecieron tres grupos de tres efectivos cada uno para la búsqueda. Uno de ellos accedió al lugar río abajo, por la cabecera del barranco en carga de agua; otro grupo lo hizo a través del puente de los Palominos, río arriba, por la salida; el tercer grupo se quedó en el exterior a cargo de las comunicaciones y del material sanitario de atención primaria que por las características y dificultad del recorrido no podían portar los bomberos que accedieron en al barranco.

Así, el grupo que accedió a través del puente de los Palominos llegó a un lugar donde no pudo continuar debido a la gran cantidad de agua del río y regresó. Los bomberos del otro grupo encontraron una mochila flotando en el agua en una zona de rápel peligrosa, pero no vieron señales del desaparecido, por lo que continuaron la búsqueda hasta que, dos kilómetros más adelante, en torno a las cuatro de la madrugada de ayer, hallaron al hombre en una cornisa, visiblemente asustado y con una leve hipotermia.

El grupo de bomberos del Grupo de Rescate de Montaña acompañó al rescatado por el resto de la ruta hasta el exterior. Sobre las seis de la mañana alcanzaron el exterior del barranco, completando los 9 kilómetros de la travesía . El rescatado no precisó asistencia sanitaria y regresó a su casa acompañado de su pareja.

Además, el Grupo de Rescate en Montaña también trasladó a dos participantes lesionados en el marco del recorrido por montaña denominado Ruta de los Aljibes en Ubrique. Un corredor sufrió un esguince a unos 400 metros de la carretera y otro participante sufrió un accidente al caer sobre las piedras en una zona de más dificultad, presentando un traumatismo torácico, con posible rotura de costillas.