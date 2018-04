El circuito de Arcos da una vuelta

Jasper considera que quizá no se ha sabido comunicar el proyecto o que ha habido cierta desinformación, "ya que nos hallamos posiblemente ante el proyecto de circuito más sostenible en el mundo, algo que puede ser una referencia para el nuevo tiempo. estaremos desarrollando el coche del futuro, limpio y ecológico, en la Sierra de Cádiz y eso traerá desarrollo y empleo. Estoy convencido. Si nos vamos a instalar tan cerca de otro circuito ya existente, como el de Jerez, es sencillamente porque no tienen nada que ver, es una función totalmente diferente. Este circuito será rentable porque las grandes marcas buscan este tipo de instalaciones e incluso algunas quisieran exclusividad".

Arcos Sun Invest, la sociedad creada por los promotores Jaspers Eyers, que han ejecutado numerosos proyectos arquitectónicos en Bélgica, va a hacer un nuevo intento para conseguir la aprobación de un circuito en la finca de Arcos Las Hoces. Su primer proyecto fue rechazado por la Junta por su impacto visual, y ahora, en el periodo de alegaciones, han incorporado correcciones que esperan que sean suficientes para convencer a Medio Ambiente, aunque, de momento, no lo han conseguido con el Ayuntamiento de Bornos, opuesto radicalmente al proyecto por considerar que se encuentra demasiado cerca del pueblo. Los promotores afirman que no está tan cerca, que la distancia real es de 2,1 kilómetros. El Ayuntamiento de Arcos, por su parte, es abiertamente favorable al circuito.

El alcalde de Bornos dice que es "una auténtica locura"

"Es una auténtica locura y no lo pensamos sólo nosotros, sino mucha gente en Arcos, muchos cargos socialistas, mucha gente en otros pueblos de la Sierra... Quieren poner un circuito a 900 metros de la última casa del pueblo, a kilometro y medio de la puerta de este Ayuntamiento, es que no tiene sentido. Tendrán más sitios para poner un circuito que justo ahí...." Hugo Palomares, el alcalde de Izquierda Unida de Bornos, no modifica ni un ápice su postura sobre el circuito pretendido por Arcos Sun Invest. Ya ha tenido reuniones con los promotores para conocer las modificaciones y, para él, "tampoco cambia mucho en esencia porque el principal escollo sigue siendo la localización y sobre lo de los coches eléctricos tampoco se nos da una garantía. ¿Qué hacemos si una vez hecho el circuito corren en él coches de gasolina? El mal ya estaría hecho". Sospecha que detrás del proyecto existiría un efecto llamada para otros proyectos especulativos.



Tampoco Palomares entra al reclamo del empleo, que piensa que "puede ser pan para hoy y hambre para mañana a cambio de limitar el desarrollo del pueblo. Habría empleo para la construcción y luego qué.

También en su día tuvimos proyectos del campo de golf y lo de las térmicas. También vendieron, como ahora, empleo, y todo quedó en nada. Esto en el pueblo se tiene muy claro, donde se llegó a organizar una manifestación y se recogieron más de 1.700 firmas". Bornos tiene una población de 7.800 habitantes.

Además, se convocó un pleno en el que se rechazó el apoyo al proyecto por amplia mayoría". Arcos Sun Invest ha contraatacado a su vez con firmas y ha poresentado en sus alegaciones 6.591 a favor del proyecto, de las cuales 874 son de ciudadanos de Bornos.



Ahora Palomares espera que la Junta "no dé marcha atrás y se mantenga firme. Sabemos que los terrenos están en Arcos, pero a quien más afecta es a nosotros, por lo que tiene una incidencia supramunicipal. Yo todo esto lo he hablado con el alcalde de Arcos y comprendo sus razones, pero le he hecho comprender que el circuito no estaría al lado de su pueblo, pero sí del mío". /P.I.