"La ciudad necesita a los partidos de izquierda unidos"

-¿cuál es el balance desde el PSOE de estos dos años de gobierno tripartito y luego bipartito?

-En general el balance es positivo. Queda mucho por hacer, pero hemos realizado un gran trabajo de desbroce y de plantar los cimientos de proyectos que ya comienzan a verse y a dar luz. El primer año ha sido un periodo muy corto de tiempo para poder ver distintas acciones que empezamos a llevar a cabo. Cuando nos quedamos con tan solo dos grupos políticos, las tareas quedaron divididas en menos personas y en consecuencia tenemos una visión más global de la gestión.

-¿En qué cree que ha mejorado la ciudad?

-Evidentemente creo que todo ciudadano ha notado como ha empezado ya a mejorar la ciudad, que llevaba 8 años de estancamiento. En estos dos últimos años se ha arrancado el motor y ya se empieza a ver la luz en muchos proyectos que iniciamos. Distintas obras y proyectos de calado, y no sólo en la rotonda de Santa Clara y de su entorno, sino también la calle Larga, el Centro de Salud de la Zona Norte, la estación marítima… Obras que ya se han ejecutado o que ya se han licitado. Es decir, que no estamos vendiendo humo como el anterior equipo de Gobierno.

-¿Cómo es actualmente la relación con IU?

-Es una relación sana, realmente tanto IU como PSOE estamos trabajando codo con codo y nosotros nos consideramos más compañeros que trabajamos día a día que dos partidos independientes. Somos un equipo de Gobierno que engloba a todos.

-¿En que estado se encuentra la relación entre PSOE y Levantemos ahora mismo?

-Ahora estamos viendo claramente que hay distintas estrategias por parte de los distintos partidos políticos ya que quedan tan sólo dos años para las próximas elecciones. Vemos cómo los grupos de la oposición incluido Levantemos empiezan a hacer sus estrategias de cara a ganar los votos de los ciudadanos. Desde el Equipo de Gobierno seguimos trabajando, tendiéndoles la mano a Levantemos para poder consensuar y poder sacar las distintas políticas de izquierda que estamos llevando a cabo, y necesitamos de ellos para seguir haciéndolas. Esperamos que poco a poco el agua vaya volviendo a su cauce y que Levantemos tenga una actitud de colaboración en temas importantes para la ciudad.

-En muchos comunicados y en los plenos Levantemos hace referencia directa a usted, ¿qué es lo que ha pasado para llegar a ese punto?

-Los últimos plenos han sido tensos, dónde el debate ha subido de tono y evidentemente cuando hemos discutido de diferentes temas ha habido un roce importante. Sobre todo a raíz del pleno en el que Levantemos convocó una manifestación en la puerta y a todos lo concejales, sobre todo a los socialistas , a la salida nos abuchearon y nos increparon. Esperamos que esto vaya desapareciendo para que vuelvan

los plenos como el último celebrado, más relajado, porque nos necesitamos los unos a los otros y la ciudad necesita a los partidos de izquierda unidos.

-¿Cree que habrá un entendimiento con Levantemos para evitar el bloqueo de la ciudad o sólo ha sido un hecho puntual en el pliego de Limpieza?

-Esperemos que no sea un bloqueo constante y que no sólo haya sido un hecho puntual el Pliego de Limpieza, porque de no ser así estaríamos viendo como tanto Levantemos como el PP hacen la pinza al equipo de Gobierno por el simple hecho por obtener rédito político y partidista. No creo que Levantemos esté en esa actitud y que tienda la mano como nosotros se la tendemos a ellos.

-Después del intento de la moción de censura, ¿cómo es ahora la relación con los grupos que sí apoyaban dicha decisión?

- Con el PP nos encontramos en un punto ideológico totalmente opuesto. El portavoz popular Germán Beardo nos ha sorprendido ya que creíamos que era una persona que tendía más al consenso pero nos hemos dado cuenta que el PP juega con un interés político en los plenos votando en contra en la mayoría de las veces sin argumentos políticos de peso.

-Dado que la aprobación de los presupuestos parece un hecho casi imposible, ¿tendrán que utilizar el comodín de la moción de confianza?

-El reglamento marca distintas posibilidades pero nosotros apostamos por que se apruebe en pleno sin que sea necesario recurrir a las votaciones de la cuestión de confianza donde se aprobaría automáticamente. Esperemos que no tengamos que llegar a eso y que al fin se aprueben fácilmente ya que nos encontramos con dificultades por el Plan de Ajuste.

-Ahora ya con su madre como compañera de Gobierno, ¿es así como se imaginaba trabajar con ella?

-No es la primera vez que me encuentro trabajando con mi madre codo con codo, pero sí que es cierto que todo tiene sus puntos positivos y negativos, pero sí que es verdad que la relación es mucho más fluida al ser madre e hijo y las áreas que llevamos están muy relacionadas. Al fin y al cabo entre mi madre y yo estamos llevando áreas muy similares y que se complementan las unas a las otras. Así que no solo queda en casa los lazos familiares sino que también los lazos políticos. En el salón de mi casa se lleva casi la mitad del Ayuntamiento debido al número de áreas de cada uno.

-¿De qué logros se siente satisfecho en el área de Bienestar Social en estos dos años?

-Los temas que de verdad nos sentimos satisfechos son los logros en evitar los cortes de agua y de luz gracias a los convenios con las distintas empresas que lo gestionan. Sobre todo también por aligerar el proceso de dar las ayudas de emergencias. Cuando yo llegué estaba en torno a los 60 días para que la persona accediera a esa ayuda y ahora unos 20 días cuando toda la documentación está en regla. Hay que tener en cuenta las diferentes normativas superiores, ya que no solo se trabaja con una normativa local, un hecho que hace que toda la burocracia administrativa necesaria nos impida rebajar más la concesión rápida de las ayudas. Pero aún así tenemos un protocolo para priorizar y dar las ayuda lo más rápidamente que esté en nuestras manos.

-En cuanto a la seguridad ciudadana, los policías locales reclamaban chalecos antibalas. ¿Está realizando las gestiones necesarias para solventar el problema?

-En este sentido, cuando me hago cargo de esta área, conozco de primera mano que estos últimos años la Policía Local ha estado falta de muchísimos materiales. En principio ampliamos vehículos policiales, que son pocos, pero junto a los que tenemos en propiedad se complementan para dar servicio a la ciudadanía. También se invirtió para el servicio de atención al ciudadano y mejoramos el servicio de cara a los turistas aumentando la seguridad en playas. Nuestro principal caballo de batalla es seguir dotando de material a los cuerpos de seguridad. A día de hoy está en tramite la adquisición de los chalecos antibala. Asimismo volvemos a chocarnos de nuevo con el Plan de Ajuste del Estado, que nos imposibilita hacer la inversión necesaria para la renovación de los materiales.