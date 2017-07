Los comerciantes de Zahara insisten en reclamar el cese de los vertidos

La Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) y otros cuatro particulares que mantienen una querella criminal contra cuatro miembros de la corporación municipal de Barbate prevén presentar hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate un recurso de reforma (y subsidiario de apelación) a la resolución de la juez que ha denegado la medida cautelar de los comerciantes, que pedían el precinto de los vertidos que realiza la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Barbate a la playa del Botero y a la que también llegan los vertidos y aguas negras de Zahara de los Atunes.

El abogado José Plaza, que representa a Acoza y a los cuatro particulares, asegura que "todo es un sinsentido, porque en realidad lo que se pedía es el cierre del vertido por falta de licencia". Según el letrado, la resolución judicial dice que "se siga vertiendo al mar por el emisario de la playa del Botero, cuando en realidad debía cerrarse la depuradora al carecer de licencia de vertidos, como ha dicho la Consejería de Medio Ambiente".

El letrado matiza que "no se pueden estar produciendo unos vertidos al mar sin permiso, se hagan por el emisario de la playa del Retín o por el río Barbate". Así, el abogado considera, "con todo el respeto a la decisión de la juez, que es un despropósito absoluto que se permita realizar unos vertidos sin licencia, que es lo que estamos denunciando".

José Plaza asegura que hay pruebas fehacientes y documentadas en la causa que aportaron la Consejería de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y del Instituto de Toxicología que apuntan que "ahí está funcionando una EDAR que no depura y que está vertiendo al mar, ya sea por el río o por la playa del Botero, pero que no tiene licencia de vertidos". En este sentido, Plaza se pregunta: "¿De qué estamos hablando?".

Como ejemplo, el abogado expone que ni un restaurante ni una cafetería carecen de licencia, y si no la tienen, se cierran. "Pues aquí estamos hablando de una depuradora que no depura, que está vertiendo y que carece de licencia de vertidos. Pues pidan la licencia de vertidos y si no, que la cierren automáticamente. Por tanto, entendemos que los hechos son muy graves y vamos a recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz para que revise esta decisión que, con todos los respetos, creemos que no se ajusta a derecho y es un auténtico despropósito".

Sobre las declaraciones del alcalde de Barbate, que dijo que los comerciantes de Zahara actúan "de mala fe" en este asunto, José Plaza ha manifestado que "no es mala fe intentar que los bañistas de Barbate y de Zahara no traguen toda la porquería que sale al mar, me parece que es un análisis muy sui generis, muy particular. Mala fe ninguna, al contrario, lo que se trata es de hacer las cosas bien y lo único que se ha denunciado con esta querella es que van ya 28 años sin licencia de vertidos, la EDAR no depura y lo más grave, que el alcantarillado y los colectores de la localidad de Barbate no funcionan y no están en condiciones".

En su opinión, ese puede ser uno de los motivos por los que aún no se ha construido una EDAR nueva.