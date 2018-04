"La comisión nace ya herida"

"Absurdo, increíble e insólito", "falto de ética" o "una torpeza por parte del PP". El partido de gobierno, Podemos, y los otros dos de la oposición cuestionaron que la comisión de investigación que estudiará en Aguas de Cádiz el pago de dinero al Observatorio Andaluz de responsabilidad Social, cuya cabeza visible fue el mismo director de la tesis doctoral que hizo el concejal del Partido Popular Ignacio Romaní, entonces presidente de Aguas de Cádiz, vaya a contar con el propio edil entre sus miembros.

El actual presidente de esta empresa municipal, Álvaro de la Fuente, calificó lo ocurrido en el consejo de administración como "absolutamente increíble e insólito". Sin embargo, a los representantes del PSOE, con Mara Rodríguez a la cabeza, les sorprendió que las consejeras socialistas fueran las únicas que cuestionaran en el consejo de administración "que fuese ético que Romaní formara parte del a comisión de investigación, al ser una de las partes implicadas en los hechos". Precisamente en esa reunión las socialistas ya manifestaron su criterio sobre "la falta de lógica de esta decisión".

En este sentido, señalaron ayer que les hubiera gustado que Álvaro de la Fuente les hubiera apoyado en su planteamiento, "sin embargo, no dijo absolutamente nada al respecto" y prevaleciera el criterio de los técnicos que dijeron que no era incompatible: "Estaría bien que hubiera defendido esta posición en el transcurso del consejo de administración y no a toro pasado, al día siguiente, en los medios de comunicación".

Álvaro de la Fuente si realizó ayer una comparecencia ante los medios de comunicación y señaló que la comisión de investigación "nace ya herida, puesto que es absurdo lo que ha hecho el PP, que vive completamente ajeno a la realidad".

De la Fuente recordó que el lunes, en el consejo de administración de la sociedad, se le hizo entrega a todos los consejeros de Aguas de Cádiz de toda la documentación que hasta el momento obra en poder de la empresa municipal: "Sin embargo, Romaní no ha mostrado ninguno de los documentos que llevó la semana pasada a la rueda de prensa que ofreció en relación a los fines con los que se supone que estaban destinadas las facturas encontradas".

Asimismo, De la Fuente recordó que ya se está enviando desde Aguas de Cádiz peticiones de información tanto a la Universidad de Cádiz como al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social "para que nos respondan a determinadas preguntas y nos faciliten la información que necesitamos". En concreto se le va a preguntar a la UCA si tenía constancia y conocimiento de las cartas que el director de la tesis de Romaní, Carlos Guillén, enviaba a Aguas de Cádiz para pedir financiación para la realización de proyectos.

El Grupo Municipal de Ciudadanos, que no tiene representación en el consejo de administración de Aguas de Cádiz, dijo a través de su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, que la inclusión de Romaní en la comisión de investigación "es una torpeza por parte del PP". De este modo que en cualquier tema que se vaya a investigar están las figuras "de la inhibición y la recusación y, desde luego, el destinatario de la investigación no puede estar en el tribunal".