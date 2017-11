La comparsa 'La sonrisa de Dios' abrirá el Concurso el 9 de enero

Los nervios comenzaron a desembarcar ayer en los locales de ensayo. En poco menos de dos meses, todos los ojos mirarán hacia el Gran Teatro Falla desde el momento en el que entre en escena la comparsa 'La sonrisa de Dios', de José Antonio Alvarado y Antonio Díaz Parrado. Será un comienzo más que digno del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2018 que se abrirá el próximo 9 de enero, ya que la agrupación sevillana es una de las casi fijas en la segunda fase.

El Palacio de Congresos acogió ayer el sorteo de la fase preliminar de la modalidad de adultos y de las semifinales de infantiles y juveniles. La mano inocente de Enrique Miranda deparó que los grupos de calidad hayan quedado muy repartidos entre las 19 funciones de las clasificatorias, sin sesiones con excesivo relumbrón.

En el día del estreno, la cabeza de serie también vendrá desde Sevilla, que será la chirigota 'Una corrida en tu cara', cuartofinalista en 2017 con 'Esta chirigota, cae bien'. Asimismo, destaca este día la comparsa de Chiclana 'Se buscan valientes', otra de las habituales en cuartos de final.

Respecto a los primeros premios de la pasada edición, la chirigota de José Antonio Vera Luque 'No tenemos el Congo pa farolillos' comenzará su defensa el lunes 15, en la que será una de las funciones más destacadas al coincidir con la comparsa de los Carapapas 'Comparsa Los ángeles de la guarda'. Junto a ellos, también ofrecerá calidad esta noche la comparsa de Fran Quintana 'Los desvelaos', mientras que la incógnita de esta jornada será el cuarteto 'Mission impossible 'Los astromantas'', de Antonio Rivas y Manuel Zambrano.

Al día siguiente será el turno del coro de Luis Rivero 'Vive, sueña, canta', que comparte sesión con la comparsa de Rafael Pastrana Lorenzo 'La niña del viento', la chirigota de Paco Cárdenas, Ramón Peñalver, Jesús Romero y José Segundo 'Las que embrujaban de verdad' y la comparsa de Juanma Romero Bey 'La cara oculta de la luna'.

El último de los vencedores que pasará por el escenario será el cuarteto de Cossi, Moreno y Gago 'Lo mismo nos vemos en Elcano, que en clases de piano', que compartirá función el viernes 19 con la chirigota de José Miguel Choza 'Érase una vez... "La chirigota"'.

Entre las noches más apetecibles, el sábado 13 se volverá a repetir el duelo entre chirigotas viñeras que protagonizaron el pasado Concurso la chirigota de Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes, y la de Manuel Sánchez Alba el Noly, Pepe Fierro y Moisés Camacho -éste último se incorpora como autor este año-, que serán 'Los brujos titis' y 'Los campeones', respectivamente. A ellos se une 'Los crazy de los 40', que significa el regreso de la chirigota de Sevilla de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara.

Otra noche relevante será la del jueves 18, en la coincidirán el coro de Rafael Pastrana 'Los Chimenea' y la comparsa de Antonio Martínez Ares 'El perro andalú'. Ambas agrupaciones consiguieron el segundo premio en sus respectivas modalidades en 2017.

También es bastante interesante la terna de comparsas que compartirá noche el miércoles 24. La cabeza de serie de esta jornada es la comparsa de Tino Tovar 'Tic-tac, tic-tac'. Antes, actuarán 'Dios salve a la reina', de Juan Fernández; y 'Juan sin miedo', de Sergio Guillén el Tomate y dirigida por Antonio Rico -el hijo de Pedro el de los Majaras-.

La penúltima función, el viernes 26, concentrará a tres grupos de altura en su tramo final. El más destacado de todos ellos es la chirigota de Antonio Pedro Serrano el Canijo y Jesús Bienvenido '¡Qué caló!'. Cerrará la noche la comparsa de Enrique García Rosado Kike Remolino 'Los campaneros'. Antes que la chirigota se subirá al escenario la comparsa de Pepe Martínez y José Manuel Cardoso 'Los incontrolables'.

Por su parte, dos comparsas volverán a coincidir el sábado 27 en la última sesión. Éstas son la que dirige Faly Mosquera, que concursará con 'Los zincalé', y la de Iván Romero, al que se le une en la próxima edición Nono Galán para componer el repertorio de 'Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos'. También destaca el regreso de Mario Rodríguez Parra con la chirigota 'Las pinchapelotas'.

Del resto de noches, el miércoles 10 sobresale el regreso del cuarteto de Manolo Morera con 'El equipo "a" minúscula (Comando Caleti), que compartirá sesión con las comparsas 'El rincón del duende' y 'Este gitano está majara'. El día siguiente actuarán el coro 'Rockola' y la chirigota del Sheriff y Toté 'Los quitapupas'. El viernes 12 sólo resalta el cuarteto de Javi Aguilera y Ángel Piulestán 'Los de la gran puñeta'.

La primera semana del COAC se cerrará el domingo 14 con la comparsa 'Los prisioneros', con Ángel Subiela a la cabeza. Por su parte, el miércoles 17, la chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho intentará convencer al público con 'No te quemes todavía' que el tercer premio de 'No te vayas todavía' no fue una casualidad. El sábado 20, el interés se centrará entre la comparsa de Germán García Rendón 'OBDC El joven obispo', el coro de Paco Martínez Mora 'Y sin embargo, te quiero' y la chirigota de José Manuel Martínez y David Amaya 'Este año nos veréis en el altar'.

El coro de Julio Pardo y Antonio Rivas 'Don Taratachín' comenzará a pelear por el trono de la modalidad el domingo 21, mientras que el lunes 22 hará lo propio la comparsa de Juan Carlos Aragón 'Los mafiosos'.

El martes 23 se producirá la vuelta al COAC del coro de Nandi Migueles con 'El diablo se viste de coro', al que acompañará la chirigota de los Molina 'Los sirenitas'. Por último, Selu García Cossío presentará su chirigota 'Grupo de guasa' el jueves 25, compartiendo función con el coro de Antonio Procopio 'Tiempos modernos'.