Sin edad ni condición socialEl SAVA realiza 4.800 intervenciones en 2016 para atender a los perjudicados en delitosUn refuerzo para los hijos de las víctimas mortales de la violencia de género

No existen perfiles de agresores, ni condición social o económica ligada a la violencia de género. "Por desgracia es un fenómeno que está generalizado, que tiene que ver con la falta de madurez de la sociedad actual, que sigue siendo bastante machista y continúa pensando que la mujer es propiedad del hombre". Así de rotundo se muestra Francisco, guardia civil del equipo de menores y mujeres de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras.

Habituados a realizar la investigación criminal de estos casos, el agente relata cómo es el trabajo que la Guardia Civil lleva a cabo en este campo. La maquinaria se inicia con la denuncia. "Algunas mujeres sólo se atreven a hacer una llamada telefónica. Otras veces acuden ellas mismas o lo hace algún familiar o amigo, incluso algún hijo. Ese es el momento que activa todo el protocolo posterior", explica el agente de la Policía Judicial.

La dependencia emocional lleva a algunas mujeres a retirar la denunciaEl nuevo servicio se ofrecerá en la localidad donde suceda el siniestro los 365 días del año

La intervención de los especialistas de la unidad orgánica sólo se requiere en los casos de homicidio. Para los de menor gravedad, son los guardias asignados a los diferentes cuarteles los que recaban toda la información para entender qué ha sucedido, al tiempo que ofrecen a la víctima los distintos recursos y ayudas disponibles a su alcance. "Ellos son los responsables de hacer el seguimiento, valorar las amenazas a las que está expuesta y adoptar las medidas que se consideren oportunas dependiendo de las circunstancias que rodean a cada caso", explica el agente.

La denuncia lleva aparejada en la mayoría de los casos la solicitud de una orden de protección, la cual suele ser concedida por la autoridad judicial y comunicada tanto a la víctima como al agresor. Empieza entonces un recorrido de asistencia a la mujer y de valoración de los riesgos que se van presentando, labor que sólo concluye cuando el caso se cierra judicialmente. "Mantenemos un contacto continuo con la víctima para comprobar que está recibiendo las ayudas que exige su caso y para saber si el agresor está cumpliendo o no con las condiciones establecidas", manifiesta.

En los casos de homicidio, los especialistas de la Guardia Civil realizan una investigación relacionada con el hecho en sí y con las circunstancias que originaron el fatal desenlace. "Nos interesa saber si había denuncias previas o si esta violencia era conocida por su entorno más cercano. Los hijos adolescentes son una gran fuente de información para estos casos. Todo este trabajo nos sirve para programas de prevención y mejorar nuestros planes de formación", dice.

Como señalaba Francisco al inicio de la conversación, la violencia de género no tiene un perfil determinado, no responde a unos parámetros exactos, sino que se extiende de forma transversal por toda la sociedad. "Nos encontramos con mujeres que aunque independientes económicamente, con formación y recursos, se ven envueltas en un episodio puntual de violencia. Algunas de ellas incluso pueden llegar a justificar el hecho y retiran la denuncia al poco de iniciar los trámites", relata el agente, quien pone de manifiesto la dependencia emocional que tiene la mujer respecto al hombre, que le jura y perjura que no volverá a hacerlo.

Aunque la edad más vulnerable a la violencia de género se sitúa entre las mujeres de 30 y 50 años, el Emume (Equipo Mujer-Menor) también se ha encontrado con casos en ancianas y menores, un hecho que es aún más preocupante y del que ya están alertando también los fiscales dedicados a los delitos de menores.

El guardia civil asevera que el fácil acceso a la información que posibilitan las redes sociales generan contextos de celos que antes no se conocían. Los grupos de amigos en redes sociales permiten al agresor estar continuamente informado de lo que hace o lo que dice su pareja y esto origina situaciones que antes no se daban. "Creo que la sociedad no ha sido preparada para la irrupción de este tipo de tecnología, y que en el caso de los jóvenes esta carencia es mucho más grave puesto que se trata de personas que aún están formándose como adultos. No están maduros para usar un arma tan poderosa como las redes sociales, donde hay que actuar con prudencia. Cuando nos sacamos una foto íntima con nuestra pareja no somos conscientes de que esa imagen puede ser utilizada en el futuro contra nosotros. Si esa relación finaliza, es material para chantejear o amedrentar a una persona", concluye.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Josefa Moreno, ha presentado recientemetne en Cádiz el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género, una iniciativa en la que Andalucía es pionera en España y que tiene como fin ofrecer de manera gratuita e inmediata atención psicológica de urgencia a menores y familiares que se enfrentan a un hecho tan traumático como el asesinato de una madre a manos del padre agresor.

Éste es un paso más para la máxima protección de los menores, que también son víctimas directas de sus padres agresores, tal y como señala la propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Junta de Andalucía.

El proyecto supone la ampliación de los recursos de la administración autonómica para la protección de las personas menores de edad expuestas a la violencia de género en Andalucía. En este sentido, la región fue la primera comunidad en considerar a los hijos de mujeres maltratadas como víctimas directas de la violencia machista, ofreciendo desde el año 2009 un servicio de atención psicológica para estos niños. Desde entonces, el programa ha atendido a más de 3.000 menores en toda la región andaluza, entre los que se encontraban chavales cuyas madres fueron asesinadas.

El nuevo servicio, que se ofrecerá en la localidad donde sucedan los hechos 24 horas ininterrumpidas a lo largo de los 365 días del año, tendrá dos líneas básicas de actuación: una directa con los menores, y otra indirecta con las familias y el entorno, que abarcará desde la comunidad educativa y los centros de salud hasta las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación locales o el movimiento asociativo.

En la atención inmediata al menor y a la familia se trabajará para disminuir el riesgo personal asociado al trauma; favorecer la contención emocional; activar los recursos personales de afrontamiento; recobrar el equilibrio emocional; prevenir el duelo patológico; potenciar la resiliencia familiar y asesorar en caso de que se estimase necesario.

Con la comunidad educativa se pondrá el acento en facilitar la recuperación de la normalidad cotidiana y en ofrecer pautas para realizar una acogida adecuada del menor escolarizado. Asimismo, se ofrecerá formación a profesionales de otros ámbitos que puedan atenderles en un futuro para saber orientar cualquier tipo de intervención.

De forma paralela, el servicio contempla la realización de ocho cursos formativos provinciales dirigidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el fin de capacitarles en la intervención y ofrecerles pautas para la comunicación de malas noticias.

más atención centrada en el menor

A esta iniciativa se suma el Servicio de Atención Psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un programa que el IAM presta desde 2009 a través de la asociación Acción Social por la Igualdad con el objetivo de mejorar el bienestar psicosocial y atender las necesidades socioeducativas de los hijos de entre 6 y 17 años de las mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, y que son también víctimas directas del maltrato machista.

El programa, que hasta 2013 se prestaba en los centros provinciales del IAM, ubicados en las capitales, amplió en 2014 su cobertura, acercándolo a las zonas más alejadas y con mayor demanda de atención, con el fin de ahorrar tiempo y costes de desplazamiento a las personas usuarias.

La atención psicológica a hijos de víctimas de violencia de género pretende aumentar la autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos así como eliminar los estereotipos y prejuicios de género.

Con respecto a las madres, se les enseña a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas violentas por parte de los menores, además de mejorar las relaciones entre madre e hijo/a y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas a la edad.

El programa ha llegado en 2016 a 241 menores víctimas en zonas rurales y a 414 en los centros provinciales, ubicados en las capitales andaluzas. En la provincia de Cádiz se atendieron el pasado año en virtud de este programa -que lleva siete años- implantado a un total de 61 menores.

El Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) llevó a cabo en Cádiz durante el pasado año un total de 4.832 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social, según un balance de esta prestación que gestiona la Consejería de Justicia e Interior.

De esas prestaciones se beneficiaron 858 personas en Cádiz, el 63% mujeres, que accedieron a un recurso completamente gratuito, ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que así lo requieran.

El objetivo fundamental de esta prestación de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención de carácter interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.

En cuanto a la tipología de los delitos sufridos por las víctimas que acudieron al SAVA durante 2016, la mayoría son por lesiones (22,5%), seguidos de los de contra las personas (19,7%), las relaciones familiares (14,6%) y contra la libertad (12,8%).

Violencia de género

La mayoría de los asuntos que llegan a la oficina del SAVA en Cádiz -el 31%- son derivados de los juzgados y el 13,5% de los específicos de Violencia de Género. Además, se atendieron a 108 menores de edad, 41 niñas y 67 niños, como víctimas también de delitos.

El balance anual de este servicio refleja, igualmente, que el 81% de las personas atendidas en la oficina del SAVA presentaron una denuncia ante la Administración de Justicia por el delito sufrido.

La Junta puso en marcha este recurso una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia y actualmente tiene en funcionamiento nueve oficinas, que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras para atender la demanda del Campo de Gibraltar.

En la página web de la Consejería de Justicia e Interior se puede encontrar más información sobre el funcionamiento del SAVA y los servicios que presta.