"Todo lo que hemos conseguido ha sido con mucho esfuerzo"

El pasado miércoles fue un día muy satisfactorio para el movimiento vecinal portuense. Catorce años después de las primeras reivindicaciones, por fin el cartel anunciaba flamante el comienzo de las obras de construcción del nuevo centro de salud de la Zona Norte, en una de las parcelas de La Florida.

La presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, destacaba el logro que suponía la colocación de ese cartel y el comienzo de las obras, pero ya anunciaba que esa pelea no acababa ahí, porque ahora habrá que seguir luchando no solo por la construcción del edificio, sino por su dotación material y de personal sanitario.

La estación de autobuses es otro de los caballos de batalla de los vecinos

Y es que la lucha vecinal no es fácil, como saben bien la propia Milagros o Enrique Valle, que han tenido también muchos sinsabores a lo largo de sus años de implicación en este movimiento, siendo también impulsores de la Plataforma de la Zona Norte.

"Cuando consigues algo a título personal sientes satisfacción, pero si lo consigues como colectivo esa satisfacción es mucho mayor", asegura Milagros Muñoz, Uchi para todos quienes la conocen. "El esfuerzo y la constancia son muy importantes, y también lo es la unión entre los diferentes colectivos", algo que hoy por hoy no es un valor al alza. "Es verdad que la gente no se implica demasiado", lamenta Uchi. "Cuando no se tienen las cosas se reclaman, pero hay un sector muy pequeño que trabaja por los demás, esto se tiene que renovar. Creo que estos logros pueden animar a otras personas, porque cuando se ven los frutos del trabajo eso da ánimos para seguir", señala la presidenta de la Flave.

Y es que en realidad la labor de las asociaciones es muchas veces ingrata, porque requiere mucho tiempo y esfuerzo personal para reivindicar mejoras que no suelen llegar con facilidad.

Otro ejemplo es el de la ansiada estación de autobuses, un proyecto que en teoría debería estar ya desbloqueado pero sobre el que siguen pesando algunos flecos que no permiten que se ponga en marcha de inmediato. El último escollo ha sido la aparición de un cable soterrado en la zona en la que se levantará la nueva estación, que la compañía suministradora propietaria debe retirar de allí. No obstante, los vecinos confían en que este fleco se pueda desenredar en breve y puedan comenzar las obras. También están a punto de empezar las obras de la nueva terminal marítima de los catamaranes, ya con licencia municipal.

La presidenta de la Flave recuerda que cuando los vecinos demandan mejoras para su vida cotidiana "no estamos pidiendo nada extraordinario. Se lo pedimos a los servidores públicos, que deben atender las demandas que se producen, como ocurrió con el centro de salud, que era una necesidad para descongestionar los que ya existen".

Milagros Muñoz recuerda que "todo lo que se ha conseguido para la ciudad ha sido siempre con mucho esfuerzo" y lamenta que haya colectivos que están muy dispersos, porque como dice "la situación de El Puerto debería ser una bandera común para todos".

Otro de los caballos de batalla de la Flave, y de otros colectivos como Por un Puerto Digno, es la nueva Comisaría de la Policía Nacional, un edificio que se ha quedado obsoleto y para el que se destinaron hace unos terrenos en la zona de la Angelita Alta. También la búsqueda de una nueva sede para los Juzgados es algo que moviliza a los vecinos, ya que la actual sede, además de ser en alquiler, está muy alejada del casco urbano.