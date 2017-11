El consenso en el "orgullo" de tener a una gaditana en el Hotel de Ville

Admiración. Ese era el denominador común entre los asistentes a la entrega del I Premio Federico Joly cuando se mencionaba el nombre de la galardonada. Nada menos que la alcaldesa de París, "la capital del mundo", como la definía Salvador Pascual, una de las grandes eminencias mundiales en cirugía no invasiva. Pascual vivió varios años en París en su juventud cuando se formaba como cirujano y ama esa ciudad. Por eso, encantado del puesto que ha alcanzado nuestra paisana, era de los pocos que ponía algún reparo a su gestión, aunque admitía que entendía sus motivos: "A mí me ha quitado uno de mis paseos favoritos, que era circular en coche por la ribera del Sena. Se lo ha entregado a los peatones y a las bicicletas, pero admito que eso es una de mis debilidades de la ciudad. Yo espero que París no se convierta en Amsterdam, donde apenas se puede caminar porque te atropellan los ciclistas", bromeaba anoche. La otra conclusión que sacaba Pascual tenía que ver con la formación "con esa escuela de la República que ha permitido a hijos de emigrantes como Valls o Sarkozy o la misma Hidalgo alcanzar puestos relevantes. Esa escuela de la República es digna de admiración y, de momento, sería algo impensable en España".

Pero si hay alguien que puede opinar con conocimiento de causa sobre urbanismo es Manuel Ángel González Fustegueras, que ha trabajado en planes de reordenación del calibre de los de Marbella, Chiclana o Montevideo y que desde su empresa Territorio y Ciudad también abre un debate sobre cómo deben de ser nuestras ciudades en el futuro. Y para Fustegueras la gestión urbanística y medioambiental de Hidalgo al frente de una macrociudad como París está siendo impecable. "Ha demostrado ser una política innovadora en la gestión pública de la ciudad y una firme convencida del urbanismo sostenible. Lo que está haciendo para retirar el coche, y sobre todo el coche contaminante, del centro, y su promoción del transporte público demuestra una gran valentía".

Anne Hidalgo concita halagos incluso entre políticos con ideologías muy distantes a la suya. Es el caso de Teófila Martínez, durante veinte años alcaldesa de Cádiz, que vislumbra en la regidora de París una enorme capacidad de trabajo. "Lo suyo es un auténtico reto. Ser alcalde conlleva estar todas las horas del día pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Si además hablamos de París, entonces tenemos que pensar que ese reto sólo está al alcance de una gran mujer y de una gran política".

Del mismo modo pensaba Patricia Cavada, la que ahora mismo es la alcaldesa de la localidad en la que nació Anne Hidalgo, San Fernando, y que viajó a París para conocer algunas iniciativas de su paisana y aplicarlas en La Isla. "Para mí, que una isleña reciba el primer premio Federico Joly es un inmenso orgullo. Y creo que es más que merecido. Anne es un ejemplo a seguir para todos nosotros".

Y más alcaldes mostraban su rendida admiración a la gaditana que cada día se sienta en uno de los tres despachos con mayor peso político en Francia. José María González, alcalde de Cádiz, considera a Hidalgo "garantía de gaditanía, va vendiendo Cádiz allá por donde va" y admite sentir vértigo de su tarea: "Fíjate con todos los problemas que tiene ser alcalde de una ciudad de 120.000 habitantes, cómo será serlo de una de millones de personas y tan particular como es París. No quisiera verme en su pellejo". David de la Encina, alcalde de El Puerto, que llegó a estar en la sede del Ayuntamiento parisino, el Hotel de Ville, "y sólo entrar allí ya impone. Anne Hidalgo es un ejemplo de superación y progreso en la vida. Es una hija de emigrantes que ha llegado a lo más alto y, si se lo propone, llegará más alto aún". Más alto aún es presidenta de la República. "Pues a eso me refiero", vaticina muy seguro De la Encina.

A Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, es su condición de mujer lo que más le atrae. Anne Hidalgo se llegó a enfrentar a una mujer de su partido como Segolene Royal por utilizar armas de mujer no en defensa de la mujer en general sino como una pasarela para beneficio de su imagen. Para Rodríguez, Hidalgo es una mujer que reivindica su condición y la de todas las mujeres. "Me siento orgullosa que tenga esa posición como gaditana y como mujer. En sus posiciones políticas siento que tengo muchos puntos en común. Defiende tasas a grandes fortunas y no ha temblado cuando ha tenido que criticar las políticas más neoliberales de Francois Hollande". La magnífica relación que Hidalgo mantiene con las alcaldesas de Madrid y Barcelona, ambas en la órbita de Podemos, hacen que Teresa Rodríguez sienta aún más esa proximidad con la alcaldesa de París.

Javier Pérez Royo es constitucionalista y un fino analista de la política. Considera que Anne Hidalgo es "una de las pocas figuras de referencia del socialismo francés que puede llevar a cabo la tarea de sacarle del inmenso hoyo en el que está hundido. Posiblemente ella ya no vaya a ver su resurgir, pero sí que tiene el perfil de quien puede evitar que prácticamente desaparezca del mapa político".

También jurista, aunque ahora enfrascado en tareas políticas como diputado del PSOE, es Juan Carlos Campo, que sigue muy de cerca la carrera de Hidalgo "porque tiene un papel muy importante en la política actual. Es un referente porque nunca da un paso sin medirlo en política y, al mismo tiempo, está haciendo de París, que siempre es una ciudad maravillosa, una ciudad más maravillosa aún". Lo de los 'pasos medidos' es un sinónimo del "nunca da puntada sin hilo" que aprecia uno de los grandes amigos españoles de la alcaldesa de París, Rafael Román. "La conocí el 11 de septiembre de 2001 en París cuando viajé allí porque iba a ser candidato a la alcaldía de Cádiz. Enseguida hubo química entre nosotros. Claro, era un día muy especial, muy emotivo con lo que estaba sucediendo en las Torres Gemelas. Comí con ella en el Hotel de Ville. Luego han sido muchas paellas con ella e ir juntos a festivales de flamenco, que le encanta. Y lo último fue su apoyo a Pedro Sánchez, que se ha volcado con su candidatura y ha ayudado mucho en ese sentido". Si se exceptúa a su familia, de los presentes en el Parador la noche del pasado lunes Román era posible que fuera, junto a María Jesús Castro, la persona que mejor conocía a la galardonada: "Fundamentalmente es una persona muy comprometida con sus ideas y con una grandísima conciencia social, además de ser absolutamente consciente de hasta dónde puede llegar. Lo hace además con un comportamiento exquisito cuidando cada detalle. Es una grandísima socialista y su atractivo personal salta a la vista".