El otro coste de no tener trabajo en Cádiz

No tener trabajo en Cádiz no sólo supone una tragedia para miles de familias que no cuentan con ingresos para digerir el día a día y tienen que recurrir a ayudas de familiares, conocidos o la típica chapuza para, al menos, tener de dónde tirar. No tener un empleo también supone para la provincia de Cádiz un constante y creciente aumento de dinero público para mantener tanto a los desempleados como a los pensionistas. El gasto anual no para de incrementarse.

Según los datos que publica mes a mes tanto el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), la provincia de Cádiz finalizó el pasado año 2016 con la tasa de cobertura por prestaciones desempleo más alta de todo el año. Es decir, el 47,67% de todos los parados recibieron en diciembre dicha ayuda. Eso supone 81.380 de los más de 170.000 gaditanos sin trabajo a final de año. También es cierto que esa cifra no es la más alta del pasado ejercicio. Fue en enero cuando alcanzó el pico máximo, con más de 85.500, pero también los desempleados eran muchos más. La tasa de cobertura fue del 46,2%. Como se puede comprobar en la tabla adjunta, los meses de primavera e inicio del verano fueron los que mejor índice obtuvieron el pasado año, con porcentajes que oscilaron entre el 42,98 (mayo) y el 44,26 (junio). Sólo el último mes de 2016, la provincia de Cádiz ocupó la séptima posición nacional en número de prestaciones por desempleo. Sin embargo, calcular el coste de estas prestaciones es complicado.

Donde sí puede hacerse es en el coste de las pensiones. El año pasado, sumando todas las cantidades percibidas por los pensionistas gaditanos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se gastó en la provincia casi 2.300 millones de euros. No es la provincia que más gasto generó (aunque sí es una de las que cuenta con la pensión media más alta de España), pero sí ha experimentado un incremento notable en los últimos años tanto en número de beneficiarios de pensiones como de las cuantías que perciben.

Hay que recordar que existen cinco tipo de pensiones: por incapacidad permanente, por jubilación, por viudedad, por orfandad y en favor de familiares. Según los datos de la Seguridad Social, la media de jubilados contando las cinco modalidades en la provincia de Cádiz a lo largo de todo 2016 fue de 209.848, mientras que la pensión media se situó en los 908,53 euros. No obstante, y ya con los datos de enero de 2017, las cuantías siguen incrementándose. Si en diciembre la pensión media alcanzó los 913,88 euros, este enero ya va por los 917,42 euros que recibieron cada uno de los 212.018 (lo que supone un ligero descenso del número sobre el total del mes anterior, algo que no había ocurrido a lo largo de todo el año 2016). El total del gasto, solo de enero pasado, es ya de 194.509.553,56 euros.

Pero, volviendo a la cifra anual, los casi 2.300 millones de euros que se fueron a las pensiones de los gaditanos el año pasado suponen un incremento de casi 73 millones con respecto al gasto que fue necesario en 2015 (cuando el coste anual fue de casi 2.215 millones. Y, la diferencia de 2015 sobre el año anterior, 2014, fue también contundente, de casi 70 millones (69,5 exactamente). El incremento porcentual, de un año a otro, ha sido casi el mismo desde entonces a ahora: un 3,2% más.

A ello se une que, desde 2014, la cantidad media de pensionistas, así como el coste medio de las pensiones, se ha ido incrementando en la provincia de manera notable. Así, en 2014 el número medio de pensionistas fue de 202.000, cobrando una pensión (de media anual) de 884,8 euros. Un año después ya superaban los 206.000 beneficiarios, con una pensión media de casi 896 euros. Así, hasta llegar a 2016, con las cifras ya mencionadas anteriormente.

Por último, otro dato: mientras entre enero y diciembre del año pasado el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se redujo en la provincia en más de 4.000 personas, el número de pensionistas se incrementó en el mismo periodo en casi 5.000.