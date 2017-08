Están dando 'caló' con......las camisetas de grupos

Las camisetas de grupos de heavy y de rock están de moda, seguro que se han dado cuenta y las ven por todas partes; las actrices y modelos mejor vestidas, los actores más deseados, las llevan. Hasta aquí todo bien; antes había que comprarlas por Internet o hacerlas uno mismo, mientras que ahora están al alcance en las grandes cadenas de moda low cost.

Pero con ellas están dando mucho 'caló' en dos sentidos. Por un lado, es obvio que muchas de las personas que las llevan no escuchan esos grupos, y eso no es ningún delito, pero a los que son fans acérrimos de la banda en cuestión les molesta un poco. Y a su vez hay a quienes molesta que eso moleste; lo normal en la era de las redes sociales y la queja en 140 caracteres, en la que si no odias algo no eres nadie en ese maremágnum de opiniones.

La cosa se divide entre los que defienden su derecho a llevarlas y los fans de los grupos

Se han convertido en un elemento de moda más, cuando, para los melómanos, son casi una declaración de principios, y hemos entrado en una paradoja en la que si una lleva una camiseta de su grupo favorito, saben que siempre habrá los que piensen: "Otra con la moda de los grupos".

Por otro lado, pesa ya el constante culpabilizar a cualquiera que las lleve, sobre todo si es una mujer. Curiosamente, nunca se cuestiona si un chico que lleva una camiseta de Iron Maiden escucha a Iron Maiden, por poner un ejemplo; ya se sabe que el rock duro tiene fama de masculino, una concepción errónea pero común. Entre todo esto, igual que el fan del grupo tiene derecho a cuestionar esta repentina moda, también el que la lleva tiene todo el del mundo a llevar lo que quiera.

Es cierto que da algo de rabia esta fiebre al que las ha llevado durante años por convicción, a riesgo de ser siempre el raro, el que escuchaba grupos "de viejos", sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Lo que antes te hacía único, te definía y te daba tu identidad, ahora es una moda. Se entiende esa inquina, pero tampoco hay que pasarse. Pero vivimos en una era de haters, ya se sabe.

En definitiva, que por un lado o por otro, están dando 'caló' con estas camisetas, hasta el punto de que uno ya no sabe si las lleva por moda o por gusto.