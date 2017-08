Están dando 'caló' con...... las piernas-salchichas

¿son piernas o salchichas? Esta duda existencial lleva un tiempo dando caló. Todo partió de los posados, en la mayoría femeninos, colgados en las redes. Los que despiertan envidia en quienes en ese momento no están en la playa. Tramo del muslo a la rodilla. Piernas paralelas o casi. Aquí estoy yo divina de la muerte y relajada. Sin ketchup ni mostaza. Hot-Dog Legs se llama el movimiento a nivel mundial y cuenta incluso con una página en Facebook. No muy activa, por cierto. Despatarre internacional. Postureo. Mostrar en las redes lo feliz que es uno o una. Al menos de ingle para abajo, aunque en la foto no se vea que estás leyendo una carta de Hacienda que te reclama 5.000 leuros.

Alguien olió la sangre y comenzó a despistar colocando salchichas de verdad mirando al mar. ¿Piernas o salchichas? En algunos memes se untaba tomate o mostaza a la pierna bronceada. Eso sí, para entrar en este juego la chica en cuestión debe contar con cierta esbeltez en su tren inferior. La comparación solo se sostiene con las salchichas tipo Frankfurt. Las chicas de piernas tipo Viena o tipo Jumbo de Oscar Mayer no se arriesgan a colgarlas en la red, porque hay mucha maldad. Deberían hacerlo y demostrar que no tienen complejos. No todo va a ser delgadez. Hay apetecible muslamen más allá de la delgadez (esto se lo he copiado a Fernando Esteso). Oigan, que también se han visto intentos masculinos para sumarse a esta moda. No cuelan. El vello acaba de un plumazo con la similitud cárnica. Con algún que otro grano, las piernas ya son salchichas de carnicería, las que se hacen al vino.

Antes de las piernas salchicheras fueron los pies. ¿Quién no tiene una amiga o amigo en el Facebook que no haya colgado foto de sus pinreles mirando a la orilla? Tela. Algunos son bonitos y delicados, con sus uñas pintadas. Otros presentan irregularidades en sus particulares orografías: protuberancias ajuenatadas, uñas aguileñas, talones agrietados, ásperos relieves en forma de durezas o tupés en el dedo gordo. Esos pies, no enseñarlos en las redes. Es mejor enseñarlos a un callista.