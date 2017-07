Están dando 'caló' con...

Cuadros de madera, con decapado blanco preferiblemente. Como si lo hubieras hecho en casa. DIY ('Do it yourself', otra cosa con la que están dando 'caló'). Frases en inglés, que den buen rollo, con las palabras "love", "think" o "travel" en ellas si puede ser. Están por todas partes; seguro que se han dado cuenta. Allá donde vayan, en cualquier ciudad, ahí están: en cafeterías, hoteles, pubs, en casa de un amigo, en tiendas y en heladerías.

Se ha puesto de moda ser positivo y optimista; hasta en sobres de azúcar y servilletas de papel, de las de bar de toda la vida, podemos encontrar frases como "Un buen día lo tiene cualquiera" o "Nunca dejes de soñar". Están en camisetas, libretas y tazas, y han llegado hasta a los tatuajes. Se ha traducido hasta el famoso lema de Walt Disney y "Si puedes soñarlo, puedes hacerlo" se ve ahora por todas partes. Quizás sea producto de la moda del coaching, de la inteligencia emocional, el mindfulness, Paulo Coelho... Todo eso que todo el mundo cita pero nadie, excepto los expertos, sabe muy bien de qué se trata, traducido al lenguaje de los 140 caracteres.

La publicidad tampoco escapa a la moda del positivismo. Los anuncios estivales de cerveza, publicidades de moda... hasta el diseño gráfico y los artículos de papelería, todos han sucumbido. La única pega a esto es que puede provocar justamente el efecto contrario: que el valor de esos mensajes quede obsoleto a fuerza de repetición sin sentido. ¿Qué pasa si no queremos sentirnos bien? Tenemos derecho a estar tristes. Por otra parte, frases como "Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga" también generan agobio y pueden provocar hasta frustración.

En la otra parte, toda esta oleada de optimismo y felicidad ha provocado el efecto contrario: algunas marcas han lanzado sus líneas de papelería y decoración con diseños que imitan a los primeros con ironía e inteligencia, con perlas tales como "Si estás alegre un lunes eres imbécil, y te odiamos" o "Borra esa estúpida sonrisa de tu cara". La ironía como arma de defensa ante el exceso de felicidad; o, mejor dicho, ante una felicidad impostada que nos meten a la fuerza.

Ser positivo está de moda; no nos dejan tener un mal día. Al principio tenía su gracia, los lemas quedaban muy bonitos en la pared; pero ya comienza a cansar, y eso que tengo mi propia hucha con letras bonitas que pone "Saving for my next trip". Culpable.