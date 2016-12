El pasado noviembre, la familia de Gaspar Jesús Mateo Zara recibió una carta en su domicilio de la zona rural de Conil. El centro Upace de San Fernando al que acudía desde que tenía tres años de edad comunicaba a la familia que el vehículo que recogía cada día a Gaspar ya no lo haría en la puerta de su casa sino en la carretera, a unos quinientos metros. Gaspar tiene 33 años de edad. Es una persona con discapacidad y tiene reconocido un grado 3, nivel 2, de gran dependencia. Comenzó así un episodio que ha puesto sobre la mesa los derechos de Gaspar. O más bien una discrepancia sobre hasta dónde alcanzan los derechos que tienen las personas que, como él, reclaman a la sociedad una atención especial que los acerque a los demás.

La familia de Gaspar recibió con preocupación la carta. Y tras abordar un día la nueva situación, concluyó que eso no podía ser. Como en casa carecen de vehículo adaptado, Gaspar tenía que ser trasladado a pie, en su silla, por una vía sin arcén hasta el lugar de la carretera N-340 en el que tiene parada la furgoneta en la que viaja hasta el centro de día, en La Isla. En condiciones meteorológicas adversas, las dificultades serían aún mayores.

Gaspar dejó entonces de acudir al centro Infanta doña Cristina. La familia comunicó al centro Upace que el nuevo sistema suponía un problema que no podían afrontar. Y en el centro respondieron que no era posible que fuese de otra manera, que el cambio seguiría en pie: que el vehículo recogería y dejaría a Gaspar cada día en la parada establecida en la carretera.

Es aquí, en ese punto de la historia, donde asomaron los derechos de Gaspar. La familia esgrimió ante Upace que Gaspar, debido a su situación y a las circunstancias, tenía derecho a disponer de un transporte adaptado a sus necesidades, que incluían no tener que recorrer diariamente dos veces en su silla, empujado por su madre o por otro familiar, el trayecto entre su casa y la carretera. Pero en Upace contestaron que no estaban de acuerdo con esa interpretación de los derechos de Gaspar. Resulta, dijeron, que la furgoneta que transportaba a Gaspar y a otras personas no sólo iba a Conil sino que también recogía a otros usuarios del centro de día en Medina y en Chiclana, por lo que el trayecto se hacía demasiado largo si el vehículo tenía que acercarse a la puerta del domicilio de cada uno de ellos. De ese modo, el tiempo del viaje superaba la hora y eso no era lo adecuado. Upace no podía seguir recogiendo y llevando a Gaspar hasta la entrada de la casa.

Al no encontrar una respuesta a su demanda, la familia optó por acudir a la Junta de Andalucía, a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Quien respondió fue el jefe del Servicio de Valoración de la Dependencia, José Antonio Barroso. Y de una forma muy clara: que Gaspar "tiene derecho a seguir disfrutando del servicio en igualdad de condiciones que el resto de personas beneficiarias del servicio" y que se le debe garantizar el servicio de transporte "desde su domicilio".

Pese a esa interpretación de la Junta, el director general de la Unión de Parálisis Cerebral (Upace) San Fernando, José Manuel Porras, sostiene que el centro no tiene la obligación de recoger a Gaspar a la puerta de su casa. Porras habló con este periódico el pasado jueves y explicó que el número de usuarios a los que recoge la furgoneta que va a Conil ha aumentado y que por eso se produjo el cambio de sistema en noviembre; por eso, dijo, se estableció una parada en la carretera: para que la duración del viaje no fuese tan larga e inadecuada. Los derechos de Gaspar, las obligaciones de Upace. En tanto se resuelve cómo encajan, si es que eso es posible, la familia de Gaspar ha encontrado una posible solución a ese desencuentro con un centro de día al que ha acudido durante 30 años. A principios de enero, Gaspar comenzará a ir al centro de día Nuestra Señora del Carmen, que se encuentra en Barbate.

Gaspar y su familia visitaron ayer ese centro y a él le gustó, se sintió bien en ese lugar al que, por lo pronto, acudirá durante cuatro meses. Una furgoneta lo recogerá, como antes, en la puerta de su casa. Nadie ha puesto reparos en Barbate. Año nuevo, pues, y nuevo centro. Vida nueva para Gaspar.