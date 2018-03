Los derechos de los trabajadores españoles en el Peñón, en peligro

El Gobierno de Gibraltar ha advertido de que puede rescindir los derechos que disfrutan los españoles que viven y trabajan en el Peñón si España recurre al veto para excluir a la colonia del acuerdo del Brexit, según ha informado TheGuardian.

El año pasado, el Gobierno español consiguió el derecho a vetar las disposiciones de cualquier acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) que se aplique al territorio gibraltareño. Ese veto, según los medios británicos, es importante teniendo en cuenta que el Reino Unido ha insistido en que Gibraltar abandonará el bloque europeo al igual que el resto del país.

El derecho a veto de España es ilegal y si se ejerce sería desafiado en los tribunales"

El viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, ha calificado ese veto de ilegal y ha advertido de que si se recurre a él sería desafiado en los tribunales, añade el rotativo. Según García, invocar el veto podría llevar al Gobierno gibraltareño a revisar el estatuto de los comunitarios y también a analizar el acuerdo que garantiza el pago de las pensiones a los españoles que trabajan en Gibraltar y que data del año 1969.

"Hemos recibido el asesoramiento de los más destacados abogados del Reino Unido y nuestro consejo es que la cláusula es ilegal y nuestra posición es que si España ejerce el veto en virtud de esa cláusula, lo vamos a desafiar en los tribunales", añadió García en unas declaraciones publicadas ayer en el periódico británico.

García añadió que España está tratando de hacer una distinción entre retirada de la Unión Europea y transición, si bien Gibraltar insiste en que la transición forma parte de la retirada británica del bloque europeo.

Según el viceministro principal, si Gibraltar queda excluida de un futuro acuerdo, su Gobierno podría verse forzado a reconsiderar los derechos de los comunitarios que viven y trabajan en el territorio y de los 13.000 trabajadores que cruzan todos los días la frontera entre el Peñón y España. "Nuestra posición es que entonces ya no estaremos obligados a permitir o proporcionar los derechos a los ciudadanos que se conceden en un proceso de transición o de retirada porque ya no se nos aplicaría ese proceso", afirmó García. "En cuanto a los trabajadores, esto no es algo que nosotros queremos hacer, déjeme puntualizar esto, pero es algo que es una opción", insistió el viceministro.

Los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la Unión Europea en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, aunque el resutado final en el conjunto del Reino Unido fue la salida del bloque europeo.

Unos 8.000 españoles del Campo de Gibraltar cruzan la frontera cada día para trabajar en el Peñón, mientras que hay otras 5.000 personas de otros países comunitarios que hacen lo mismo. Gibraltar está bajo soberanía británica desde 1713.