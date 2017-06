El desempleo interanual lleva 45 meses seguidos en descenso

El desempleo interanual lleva 45 meses seguidos bajando ininterrumpidamente en la provincia gaditana, esto es: casi cuatro años. Cádiz tiene este mayo 19.263 personas paradas registradas menos que hace un año; lo que, porcentualmente, es un 11% menos del desempleo que se mide en las oficinas del SAE.

Ana Fernández, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, recibió con alegría los últimos datos del paro, que muestran una significativa bajada en Cádiz capital, aunque este descenso no es tan espectacular como en otras poblaciones de la provincia. Eso sí, apuntó que "no podemos congratularnos porque mucho de ese empleo que se ha creado es precario, con contratos por horas. Nos parece bien que se hagan nuevas contrataciones, pero lo que exigimos es un empleo estable, de calidad y sostenible en el tiempo. No creemos que sea un dato para relajarnos", dijo.

El descenso del paro registrado durante el pasado mes de mayo ha dado una nueva alegría a San Fernando, que se ha apuntado las cifras más bajas de desempleo de los últimos años tras una bajada de 5,13 puntos. Son en total 611 personas menos en situación de desempleo, según los datos oficiales que se difundieron ayer. La Isla, de esta forma, ha pasado de 11.902 a 11.291 parados, una cifra además que mejora las expectativas ante el comienzo de la próxima temporada estival, en la que se espera que estos datos mejoren.

Aunque este descenso del paro se ha registrado en prácticamente todos los sectores de incidencia en la ciudad, la mayor bajada se ha anotado en el de los servicios -que es el que más movimiento suele registrar- especialmente reseñable con 414 desempleados menos. En la construcción el número de demandantes se ha quedado prácticamente en un millar y en el amplio colectivo de personas sin experiencia laboral previa se contabilizan actualmente 2.099 parados, 58 menos que a finales de abril.

Significativo resulta también el incremento del número de afiliados que se ha registrado durante el mes de abril, que es el último periodo del que se tienen datos. El total asciende a 14.103, 10.645 adscritos al régimen general y 3.232 autónomos. En el pasado mes de marzo este total era de 13.866 personas.

Los datos de desempleo en El Puerto reflejan que el mes de mayo ha sido el de mayor creación de puestos de trabajo desde principios de este año. Ya el mes de abril ofreció un respiro y perspectivas alentadoras, cuando el desempleo bajó en 421 personas, pero las cifras actuales superan aquellos números, ya que en mayo han encontrado trabajo 595 desempleados. Se ha dejado sentir sin duda la puesta en funcionamiento de los programas de ayuda al empleo y también los preparativos previos a la llegada de los meses de verano, y por lo tanto de la temporada alta en el sector turismo.

El número de parados que había en abril en la ciudad de El Puerto eran 10.774 mientras que en mayo se ha reducido hasta situarse en 10.179 desempleados. Esto implica que en términos porcentuales el paro ha descendido en 595 personas, un 5,52%.

En cuanto a la actividad en las diferentes ramas, el mayor número de personas que han encontrado trabajo pertenece al sector servicios, donde un total de 428 desempleados han conseguido incorporarse a la actividad laboral; seguido de la construcción, que ha visto reducir la cifra de demandantes de empleo en 80 personas. En total, no obstante, ambos sectores siguen acaparando a la mayor parte de los demandantes de empleo portuenses, con 6.851 y 1.030 personas que buscan un trabajo en ellos, mientras que también es alta la cifra en el caso Sin Empleo Anterior (SEA), donde se alcanzan los 1.645 parados. A distancia, siguen a estos sectores industria (512 demandantes) y agricultura (141 parados).

Como viene siendo habitual, es mayor la incidencia del paro femenino, con 6.113 mujeres en situación de desempleo, frente al número de hombres demandantes, que es de 4.066. Por edades, los mayores de 25 años dados de alta en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo son 9.450, frente a los menores de esa edad, que alcanzan la cifra de 729 desempleados.

Chiclana experimenta otra importante bajada del paro por cuarto mes consecutivo. De esta forma, el pasado mayo registró unos excelentes resultados ya que se redujo el desempleo en 503 personas, sobre todo en el sector servicios, si bien en el resto de actividades también disminuyeron las cifras. Así, desde febrero hasta la fecha, un total de 1.123 chiclaneros ha conseguido un empleo y el número de parados en esta localidad se sitúa en la actualidad en 10.964. En concreto, durante el pasado mes todos los sectores han visto reducido sensiblemente el número de desempleados. Así, el sector de la construcción, con 82 parados menos, ha pasado de 1.736 a 1.654; el sector servicios ha pasado de 6.784 parados a 6.465; el sector Sin Empleo Anterior ha pasado de 2.151 a 2.128; la industria, de 666 a 593; y la agricultura, de 130 a 124. En cuanto a los datos interanuales, cabe destacar que la cifra de desempleados en Chiclana ha bajado respecto a mayo de 2016 en 1.406 personas, mientras que la diferencia en relación al mismo mes de 2015 es de 2.649 parados menos.

En los que respecta a la comarca de la Janda en todas las localidades han aumentado las contrataciones en el pasado mes de mayo. A los contratos relacionados con la hostelería, se suman los contratos para la flota que faena en Marruecos y el Golfo de Cádiz, así como en las almadrabas que operan en Barbate y Zahara de los Atunes.

Así, el mejor dato lo registra nuevamente Barbate con 129 personas menos en las listas del paro. Le sigue Conil con 126 parados menos, Medina con -114, Benalup con -107, Vejer con -85, Paterna con -70, Alcalá de los Gazules con -64 y San José del valle con 36 parados menos en el pasado mes de mayo.