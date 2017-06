"A día de hoy no hay motivos para romper el acuerdo de Gobierno"

-en los plenos de esta semana se han registrado situaciones de mucha tensión. ¿Cómo ve la actitud del PP en cuanto a la aprobación de asuntos económicos importantes para la ciudad?

-Con el PP tuve ocasión de sentarme para enseñarles el borrador de Presupuestos Municipales y les sugerí que me hicieran alguna propuesta, pero no me han aportado ninguna. Con respecto a la actitud del PP entiendo que deben ser más responsables de lo que están siendo hasta el momento. Yo recuerdo estando nosotros en la oposición, cuando el PP contaba con mayoría, en muchas ocasiones en aquellos asuntos que eran importantes para la ciudad los apoyábamos o hacíamos una abstención positiva. Yo pediría esta misma implicación, esa reciprocidad que en aquel momento cuando se nos pedía la teníamos.

Los dos años que quedan de legislatura van a estar marcados por la actitud de la oposición en el Pleno"

-¿Percibe un cierto intento de bloqueo?

-Sí. Yo creo que el PP no está por la labor de darnos ninguna facilidad al equipo de Gobierno y entiendo que su postura va ser siempre la de no apoyarnos.

-¿Aunque eso perjudique a la ciudad?

-Yo creo que sí. Piensan que cuanto peor le vaya al Gobierno mejor para ellos, pero al final quien sale dañado son los ciudadanos y la ciudad, que no tienen culpa.

-Se ha visto en las últimas sesiones plenarias al grupo Levantemos apoyando al PP. ¿Está de acuerdo con la política que lleva el grupo Levantemos desde su expulsión del equipo de Gobierno?

-Yo no tengo la percepción de que Levantemos apoye la política del PP, ni mucho menos. Yo creo que habrá cuestiones en las que como miembro de la oposición estén de acuerdo con cosas que plantea la oposición y en otros momentos han estado de acuerdo con cuestiones del equipo de Gobierno. No tengo esa percepción de que haya un alineamiento claro entre Levantemos y el PP.

-¿Qué valoración hace de estos dos años de gobierno primero como tripartito y ahora en solitario con el PSOE?

-La valoración de estos dos años es positiva. La mayoría de las propuestas programáticas que plasmamos en el Acuerdo de Gobierno se están cumpliendo y hemos avanzado en muchas materias. Por destacar áreas que dirigen compañeros de IU, en Memoria Democrática se está haciendo cumplir la legislación; en cuestiones urbanísticas se ha impulsado bastante la regularización de los diseminados, reuniéndonos con más 28 ARGs para explicarles el proceso, y se le ha dado un impulso. O incluso en la elaboración de los pliegos de condiciones de la mano de los propios trabajadores y en incluir algo que llevamos pidiendo desde hace años, como es la cláusula de subrogación, que hemos logrado incorporar junto a mejoras de tipo laboral. Destacar también el trabajo que se está haciendo desde el área de Participación con la elaboración de los Presupuestos Participativos.

-¿Sienten desgaste por la imposibilidad de sacar adelante asuntos importantes?

-No es una situación cómoda el estar trabajando durante meses para poder llevar una propuesta al Pleno y que no sea aprobada. Es una cuestión propia de la aritmética que se da en estos momentos en el pleno. Nos gustaría que fuese de otra manera.

-¿Considera usted que el pacto de gobierno se va a mantener?

-A día de hoy sí. Hasta el momento no hay motivos para romper el acuerdo. Con las lógicas diferencias entre ambos partidos. Pero a día de hoy no hay motivos para no continuar.

-¿Cree que las políticas del Ayuntamiento son de izquierdas?

-Quizás haya quien diga que estamos haciendo políticas continuistas o que no son de izquierdas. Pero en la actualidad estamos haciendo muchas de las políticas que hacen ayuntamientos y localidades cercanas donde hay gobiernos del cambio. Por ejemplo, Conil, donde los Presupuestos Participativos llevan años implantados.

-¿Se está cumpliendo el Programa Progresista de Gobierno firmado en 2015?

-Buena parte de las medidas que firmamos se están cumpliendo. Otras están a punto de cumplirse o se está estudiando la manera de cumplirla. Yo creo que sigue siendo la hoja de ruta y a día de hoy continuamos con ella.

-Cuentan tan sólo con nueve concejales para gestionar el Ayuntamiento. ¿Pueden aguantar lo que queda por delante o como asegura la oposición no tienen capacidad de gestión?

-Yo creo que los dos años que quedan van a estar marcados por la oposición. Si van a apoyar las medidas que sean positivas para la ciudad y que llevamos a los plenos o no. Hablo de las cuestiones que tiene que ser aprobadas por el pleno, no las del día a día. No estoy haciendo recaer la labor del equipo de Gobierno sobre la oposición, sino sólo esas materias que necesariamente han de ser aprobadas por el pleno del Ayuntamiento y que de no aprobarse no se pueden llevar a cabo.

-¿Ve al equipo de Gobierno con capacidad para gestionar un ayuntamiento en crisis?

-Con un Plan de Ajuste las dificultades son más que evidentes. La situación económica no es la más propicia ni la que nos gustaría a nadie de la Corporación, pero creo que estamos teniendo capacidad de gestionar.

-Cómo valora su etapa al frente de la concejalía de Urbanismo?

-Creo que he aportado mi granito de arena en el impulso a las ARGs. He aportado bastante para desbloquear la situación en que se encontraba el Peprichye. A finales del año pasado ya se tuvo el documento arqueológico, que desde 2009 no se había realizado. En este momento faltan otros dos documentos importantes. En ese sentido creo que se ha desbloqueado la parálisis en un documento con la importancia que va tener en un futuro para la ciudad.

-¿Cuáles son sus principales retos al frente de la concejalía de Economía y Hacienda?

-El principal es aprobar los Presupuestos Municipales de 2017 y hacer una modificación de alguna ordenanzas fiscales. Por ejemplo, una en la que llevamos trabajando varios meses es una nueva ordenanza fiscal sobre la tasa de aperturas de negocios, es la que más avanzada tenemos.

-¿Espera contar con la colaboración de la oposición para aprobar los Presupuestos 2017?

-Aquellos grupos que ya nos han trasladado sus propuestas en la medida de las posibilidades hemos tratado de incluir aquellas que hemos visto conjuntamente que eran positivas. Yo espero contar con los votos necesarios para poder sacar adelante el Presupuesto Municipal. Se están realizando todos los documentos para poder elevar a pleno los Presupuestos. En el momento que esté completa toda la documentación, la pasaremos a la oposición y trataremos de hacer la convocatoria, supongo que en el mes de julio.

-Un argumentos que repite el PP es que ellos fueron la lista más votada y que el equipo de Gobierno no está legitimado.

-No siempre la lista más votada es la que se gobierna. En la composición de la nueva Corporación se dio una correlación de fuerzas diferentes a la de años atrás y se invistió a un alcalde y un equipo que no era de la lista más votada. Todo ello dentro de los cauces que establece la democracia actual. Los comentarios del PP son infundados. Este Gobierno es totalmente legítimo porque la Corporación Municipal dio su respaldo al actual alcalde. Existen cauces democráticos para elegir y quitar alcalde; que cada cual obre en consecuencia.