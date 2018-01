"Los diputados del PP se encargan de promover proyectos"

A Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, no le llama la atención que sean varios de los diputados gaditanos del PP los que menos iniciativas parlamentarias hayam presentado en esta legislatura en el Congreso. Un informe publicado por Diario de Cádiz destacaba ayer el caso de María José García Pelayo, que no ha planteado ninguna, o Teófila Martínez, con solo cuatro.

Sanz afirmó que todos los diputados gaditanos realizan un intenso trabajo en el Parlamento. Constató en todo caso que cuando se está en el gobierno, como pasa con el Partido Popular, "su labor se concentra más en luchar por impulsar proyectos de gobierno más que de un control de éste", más normal para las fuerzas de la oposición.

Sanz considera como un "proceso normal" la moción de censura en San José del Valle

En este sentido mencionó el propio trabajo de García Pelayo, "que tiene una activa presencia en numerosas comisiones parlamentarias y, como pasa con los otros diputados gaditanos, participan en la elaboración de propuestas que después presenta el portavoz del grupo parlamentario".

Por otra parte, Antonio Sanz se mostró especialmente lacónico a la hora de referirse a la continuidad o no de Teófila Martínez como cabeza de lista del Partido Popular por Cádiz capital de cara a las elecciones locales de 2019. Indicó que la decisión, "como pasa con el resto de las capitales", la tomará en su momento la dirección general del partido. En todo caso, la previsión es que dentro del primer trimestre de este año se sepa si Martínez sigue o no. En cuanto a la moción de censura que ha aupado al PP a la alcaldía de San José del Valle, constató que era un proceso "de normalidad. No puede ser que el PSOE haga mociones de censura y el resto de los partidos no las puedan hacer también. Y por eso ahora en San José del Valle hay un gobierno que lidera el Partido Popular".