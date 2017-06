La dirección de Alestis deja en el aire su apoyo a las factorías de Cádiz

"En el conjunto de la provincia de Cádiz, Alestis ha invertido más de 200 millones de euros, a pesar de que los costes salariales del convenio colectivo del metal de la provincia son un 27% más elevados que los del convenio del metal de la provincia de Sevilla. Evidentemente, ahora me planteo si esta apuesta ha sido un error y si debemos seguir impulsando este crecimiento".

Esta es una de las frases que el director general de Alestis Aerospace, Javier Día Gil, incluye en una carta que ha remitido a las plantillas de las factorías en la Bahía de Cádiz (Puerto Real y El Puerto) con la que ha respondido duramente al anuncio de comenzar hoy mismo paros parciales en ambas plantas, como forma de exigir la equiparación salarial de los trabajadores gaditanos con los sevillanos.

Esta decisión aprobada por las plantas gaditanas no ha sentado bien a la dirección. En la carta, Díaz Gil arremete duramente contra los representantes sindicales. Llega a decir que el pacto firmado con las federaciones de CCOO y UGT en 2014, conocido como MOU (que daba tranquilidad a la compañía tras la aplicación de un plan de viabilidad tras su paso por un concurso de acreedores), "resultó imposible porque una parte concreta de la representación sindical no lo facilitó. Desde el inicio mismo mantuvieron una actitud de bloqueo permanente que, a la postre, significó la voladura del gran consenso; se puede decir que paradójica e inexplicablemente no tuvo continuidad por la irresponsabilidad de aquellos a los que más beneficiaba".

También recuerda el director general de Alestis que la compañía ha registrado en 2016 unas pérdidas de 18 millones, que la previsión de resultado neto en 2017 "seguirá estando en valores negativos", y que "mantenemos una deuda neta de 271 millones pendientes de devolver a partir del año 2021". A ello le une el "ciclo de menor demanda" que vive el sector aeronáutico. De esta manera, y pese a reconocer que existen planes de creación de empleo y de crecimiento para las factorías de la provincia de Cádiz, Javier Díaz Gil asegura que "las buenas expectativas de futuro se ven permanentemente amenazadas por un desproporcionado e injustificado clima de conflictividad".

Por tanto, el director general de Alestis asegura en su carta que "la compañía no va a abordar ningún proceso de subidas salariales extraordinarias en ningún centro de trabajo (...)Una eventual extensión del conflicto podría obligar a un ajuste de la viabilidad de la compañía". Por último, Díaz Gil hace una llamada al diálogo con la representación sindical.