La 'e-azul' distinguirá la calidad en el sector marítimo-costero

El CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación)-Bahía de Cádiz creará la marca 'e-azul' para distinguir a aquellas empresas que trabajan en el sector marítimo-costero que destaquen por sus estándares de calidad y por su compromiso con la protección de medio natural. Incluso elaborará un catálogo en el que se detallarán los servicios que prestan cada una de estas empresas que aspira a llevar a todas las habitaciones de los hoteles "con el propósito de ponérselo fácil a los turistas". El objetivo es promover un salto cualitativo en el sector, ahora especialmente castigado por las devastadoras consecuencias del temporal Emma, y al mismo tiempo, evidentemente, mejorar la oferta turística de la Bahía de Cádiz (aunque también se llevará a cabo esta experiencia en Murcia, en el Mar Menor). La ecuación pasa por recompensar el compromiso con la calidad y el turismo sostenible de estos negocios señalándolos con la 'e-azul', la economía azul.

La iniciativa, que se presentó ayer en las instalaciones municipales del centro de congresos de San Fernando, acaba de iniciar su andadura dándose a conocer a la amplia gama de empresas que trabaja en el sector marítimo-costero: las dedicadas al turismo náutico, ocio y naturaleza, navegación, playas... El abanico que abarca -señaló el CEEI-Bahía de Cádiz al animar a los interesados a participar- es bastante amplio.

Habrá formación gratuita, asesoramiento personal y un proyecto piloto de la 'e-azul'

En la puesta de largo del proyecto 'e-azul' participaron el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico del Ayuntamiento isleño, Conrado Rodríguez; la presidenta del CEEI-Bahía de Cádiz, Carmen Romero Matute; y su director-gerente, Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda.

Las empresas interesadas -se explicó ayer- solo tienen que sumarse a esta iniciativa, que es gratuita al estar incluida en el programa Emplea Verde y financiada por el Fondo Social Europeo. De entrada, a partir del próximo día 19, el proyecto arrancará con un Programa de experto: responsable de calidad y medio ambiente en el sector turístico marítmo-costero. El objetivo concreto es la capacitación de trabajadores de las empresas del sector en la mejora de gestión de procesos internos y medioambientales. Habrá una fase de formación presencial que tendrá 20 horas de duración y, posteriormente, se llevará a cabo un asesoramiento y acompañamiento individualizado para cada uno de los participantes. Diez jornadas on line de dos horas de duración cada una completarán el proceso. No obstante, el CEEI-Bahía de Cádiz proyecta también poner en marcha "un proyecto piloto" de este programa 'e-azul' para "abordar los retos a los que se enfrenta el sector y llegar a soluciones creativas e innovadoras". Esta fase, no obstante, se mantiene abierta a la espera de concretar el desarrollo de este programa y los perfiles de las empresas que participan. "Cuando una empresa trabaja con calidad y se preocupa por el medio ambiente tiene que tener un resultado", se advirtió ayer en la presentación.