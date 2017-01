"Somos el epicentro de la formación marino-marítima"

Eduardo González Mazo cumple este año el ecuador de su segundo mandato. Ha cerrado un ejercicio que ha llegado cargado de buenas noticias para la institución en la que es rector, la Universidad de Cádiz. En su despacho de la calle Ancha desgrana algunos de los temas que han sido noticia en este año y en el que ahora se inicia.

Un buen año

"Ha sido un año muy bueno para la Universidad de Cádiz y eso es lo mismo que decir que lo ha sido para la sociedad de la provincia de Cádiz". En este sentido, el rector opina que además de la calificación que ha obtenido el campus de excelencia Cei.Mar, que lo sitúa en la Champions League en este tipo de agregaciones siendo un referente mundial, "hay un conjunto de resultados como el Olivillo, donde irá el Centro de Transferencia Empresarial, y las obras que han comenzado en el colegio mayor". Sin embargo, donde incide más el máximo responsable de la Universidad de Cádiz es en que "ha sido un año de intensísimas relaciones con las administraciones, con los agentes sociales y con los distintos representantes de los trabajadores. Gracias a todo ello hemos podido ir recogiendo los frutos este año". Entre otras cosas, merced a todos esos contactos se ha dado un paso importantísimo para poner la primera piedra en que el edificio del antiguo colegio Valcárcel se convierta en el futuro en la sede de Ciencias de la Educación.

Y todo ello se ha conseguido sin obtener una inyección económica extraordinaria, para lo que hace su reconocimiento a su equipo y a toda la comunidad universitaria: "A veces nos acostumbramos con que nos tiene que llegar el dinero y cuando éste llega, vemos qué ideas proponemos. Nosotros lo que hemos hecho es proponer las nuestras, nuestro trabajo, y luego buscar a aquellas instituciones, administraciones o agentes sociales que son capaces y pueden trabajar de una manera directa con la Universidad de Cádiz".

Cei.Mar

El Campus de Excelencia Internacional Cei.Mar, que lidera la Universidad de Cádiz, ha alcanzado la categoría de global al haber obtenido el máximo nivel al que se puede llegar. El rector Eduardo González Mazo está muy satisfecho con este hecho porque a partir de ahora van a ser un referente mundial tanto en la docencia de todo lo relacionado con lo marino-marítimo y también va a poder entrar en agregaciones científicas de carácter global. González Mazo afirma que "esto quiere decir que aquí está el epicentro de la formación de los profesionales en lo marino-marítimo".

¿Es esta la joya de la Universidad de Cádiz? Para el rector es la comunidad universitaria. Sin embargo sí cree que el Cei.Mar es "un sello de excelencia internacional que tiene la Universidad de Cádiz y que comparte con otros patronos y colaboradores y que significa que ya es reconocido el mismo como un referente mundial en docencia, investigación y transferencia y transformación del campus".

A su juicio, este sello "nos responsabiliza más si cabe" y cree que "ahora nos abre unas puertas importantísimas en el desarrollo de todo tipo de relaciones con otras universidades , instituciones, centros de investigación, administraciones y con todo tipo de relaciones bilaterales con los países que tengamos". Por ejemplo, en la actualidad se está dando formación a oficiales de la Armada ecuatoriana.

Valcárcel

¿Teme el rector que se complique la operación de Valcárcel para la vuelta de Ciencias de la Educación por la entrada en escena del Campo de las Balas?

El rector responde un categórico "no" y pone como argumento en que todas las instituciones que están implicadas en este proyecto buscan el mismo objetivo. Una de ellas es la Diputación, "que lo que quiere es que ese edificio vuelva a la ciudadanía a través de la Facultad de Ciencias de la Educación". El Ayuntamiento, a su juicio, quiere lo mismo, que el inmueble regrese a la ciudadanía con este centro universitario, "con lo que significa la vuelta a la ciudad de 3.000 alumnos y profesores, que es lo mismo que se fue con la Escuela Superior de Ingeniería".

Además recordó que a ambas administraciones les une el deseo de que "se consolide el cinturón universitario". De este modo cree que "si ambas instituciones tienen los mismos objetivos y estos son compartidos por la Universidad, no creo que haya problemas".

Lo único que puede producir es "que puedan haber retrasos y eso hay que intentar minimizarlo". En este sentido, González Mazo recuerda que tiene el compromiso con la Junta de Andalucía para el desarrollo del proyecto. Así, cree que tanto la solución primitiva de que las pistas deportivas de la facultad estén en el Campo de las Balas o la que aboga el Ayuntamiento de que allí vaya el hotel, "son buenas soluciones y la Universidad de Cádiz está abierto a ello".

Deuda con Cádiz

¿Supone el regreso de Ciencias de la Educación saldar una deuda con la capital tras la salida de muchas dificultades hacia el Río San Pedro?

González Mazo recuerda que la provincia de Cádiz es muy compleja y tira de la historia para argumentar su razonamiento, es decir, al igual que la Facultad de Medicina de Cádiz es la más antigua de España, "también hay que ver en Jerez la historia y la trayectoria que tiene la Facultad de Derecho".

El rector asevera que en la mayoría de los sitios los campus científico-tecnológicos no suelen ubicarse dentro de los campus urbanos: "Creo que aunque en su día el campus de Puerto Real pudiera crear una cierta controversia , hoy en día sí es cierto que si alguien ve lo que está construido allí, puede entender la dimensión de lo que hay y que quizás no podría tener cabida en Cádiz".

González Mazo entiende que más que hacer una valoración "de lo que pudo ser y no fue, lo que hay que aprovechar es lo que es y pensar que en el día de mañana, si tenemos el tranvía, con el nuevo puente los dos campus van a estar conectados en diez minutos".

La ventaja que, a su juicio, supone traer Ciencias de la Educación a Cádiz es "homogeneizar y consolidar el campus de Humanidades, de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud". Así afirma que todo esto "tiene una interacción mucho más directa y clara con el campus urbano, por no necesitar las instalaciones que necesita uno científico-tecnológico".

Colegio mayor

El colegio mayor va a ser una realidad en el futuro, una vez que se va a cometer su rehabilitación después de casi 15 años cerrado. Eduardo González Mazo tiene muy claro que un colegio mayor "es el alma de la Universidad" porque allí es donde está concentrado parte de su alumnado y "donde históricamente se han celebrado reuniones, conferencias, acuerdos,...". Por ello piensa que "el no tener colegio mayor te deja una parte de tu universidad sin alma y además hace que seas incapaz de dar respuesta a unas familias que quieren que sus hijos se sitúen en una ciudad y que puedan tener una atención un poco mejor".

Dispersión y financiación

La Universidad de Cádiz se enfrenta a un problema que no tiene la mayoría de las universidades y es su dispersión por toda la provincia de Cádiz, algo que no tiene un reflejo directo en cuanto a la financiación.

No obstante, el rector asegura que ya ha habido un conjunto de indicadores que se han incluido en el anterior modelo de financiación que han ido corrigiendo un poco la situación "aunque no ha dado respuesta a todo lo que queremos". Sin embargo, con el nuevo modelo que se está haciendo "habrá una nueva oportunidad porque aparecerán todos esos indicadores y no sólo se va a hablar del número de alumnos". Entre otras cosas va a haber un indicador de sostenibilidad o suficiencia técnica, "digamos que es lo que la Universidad necesita para abrir".

A pesar de todo ello González Mazo recuerda que en lo que se refiere a la financiación "estamos subiendo en los últimos años". De este modo ha subido el presupuesto y también la financiación. Por ejemplo, en el año 2016 han tenido en lo que se refiere a la financiación operativa, 102 millones de euros por lo 99 del año anterior "y para el próximo año queremos tener más".

Retos para 2017

"Nuestra universidad, a pesar de todos estos años de crisis, ha seguido creciendo en alumnos, en titulaciones, proyectos y en publicaciones. Nuestra propuesta es seguir creciendo".

En este tema afirma que uno de los objetivos será seguir con las acreditaciones de toda la oferta formativa y se va a presentar próximamente un mapa estratégico de másteres donde se incluirán algunos nuevos. En definitiva lo que se quiere en este campo es "llevar una estrategia en nuestras titulaciones que dé una respuesta a la demanda social".

En el horizonte también se encuentra desarrollar este año el Instituto de Investigación Biomédica "porque es la única provincia de España donde no tenemos este equipamiento contando con una Facultad de Investigación".

Y dentro de esa potenciación de la investigación, la captación de nuevos talentos que permita ir aumentando los indicadores de proyectos de investigación y de artículos.

Y por supuesto trabajar con Airbus y Navantia para poner en marcha el Centro de Fabricación Avanzada y dar pasos para el Centro de Transferencia del Olivillo.