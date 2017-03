"No existen hijos que se quieran más que estos"

A Gloria le detectaron menopausia precoz a los 35 años, a consecuencia de una operación. Precisamente -cuenta- la edad en la que se había propuesto tener hijos. Ahora, tanto ella como su marido, Jose, tienen cincuenta años. Durante todo este tiempo, empezaron a investigar el "tema de la adopción", que les terminó resultando disuasivo y "farragoso, con muchísima burocracia". "Además -explica-, yo quería un niño recién nacido o muy pequeño, y con la adopción eso es prácticamente imposible. También es verdad que me sentía algo culpable, porque mi marido sí que podía tener hijos".

A lo largo de todo ese tiempo, también, escuchó muchísimas veces que se resignara, que por qué no iba al psicólogo, que se volcara en sus sobrinos: "Pero eso son cosas que te dice siempre la gente que no tiene hijos o que les da igual -indica Gloria-. En el siglo pasado, pues te pasaba algo así y te aguantabas, pero hoy la ciencia permite otras posibilidades".

La maternidad subrogada es una práctica que sabían existía desde hace años "en Estados Unidos, pero sonaba a algo casi de ciencia-ficción". Las oficinas de Universal Surrogacy, en Málaga, no eran las primeras que visitaban: "Antes acudimos a otra agencia en Barcelona, pero no me dieron buena sensación. Aquí nos explicaron todo perfectamente y no tuvimos ningún problema. Hicimos la hoja de encargo en España y en Ucrania toda la analítica. Escogimos a la donante por medio de un catálogo y nos sugirieron a la gestante, a la que conocimos: una chica muy joven, que ya había tenido un hijo".

En total, como suele suceder, pasó menos de un año antes de que Jose y Gloria llegaran a España con un hijo. Le digo a Gloria que su historia personal tiene final feliz para ellos, pero que a mí me falta la otra historia, la de la gestante: saber cómo se sintió, si está bien o se arrepiente: "Yo no puedo estar en su mente -reconoce-, pero a nosotros todo lo que nos dijo era positivo. Con la situación económica que tienen en Ucrania, ese dinero les da para vivir bastante tiempo. Desde luego, por amor al arte no se hace, porque no creo que nadie se preste a ello voluntariamente sin recibir nada a cambio, pero tampoco nace desde la desesperación económica. Yo soy la primera, por ejemplo, que jamás hubiera ido a la India".

Gloria habría "entendido" a la gestante a la que recurrieron si esta hubiera decidido interrumpir el embarazo, pero habría sido "terrible, un palo más después del diagnóstico y de tantos años y dificultades para la adopción".

"Probablemente, no todos los que trabajen en gestación subrogada sean iguales -admite-, pero a donde yo he acudido, he tenido en todo momento la conciencia tranquila: hemos hablado con ella por Internet, fuimos al parto... Hay que pasar por varios controles psicológicos antes de embarcarte en algo así, tienes que estar preparado: no todo el mundo puede pasar el filtro. Muchas de esas mujeres tienen la gran alegría de poder ayudar".

Para Gloria, existen muchos prejuicios en torno a la maternidad subrogada, "aunque la gente cada vez se va informando más. Es fácil criticarlo hasta que no te toca en tus carnes. Todo es investigar y ver qué pasa. Muchas veces se habla desde el desconocimiento: yo misma lo veía como una cosa un poco extraña. Comprendo que haya gente que lo vea como que somos una gente rarísima o como algo muy rebuscado, pero te tienes que poner en la piel del otro".

"No es una cosa tan asquerosa como la gente pueda pensar: somos personas normales y corrientes que quieren tener a un niño, y no creo que existan hijos a los que se quiera más que a estos. Yo, desde luego, lo volvería a hacer sin dudar un segundo. Lo único que hace falta para ser padres es querer serlo", asegura.