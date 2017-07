El fiscal pide 13 años para los 'Polacos' por el homicidio de Segunda Aguada

La Fiscalía solicita 13 años de prisión para los hermanos 'Polacos', Miguel y Daniel R.T., acusados de matar a Sebastián M.G. tras asestarle una puñalada por la espalda en la avenida Segunda Aguada de Cádiz en abril del pasado año. Asimismo, el fiscal pide ocho años de prisión para un tercer acusado, Jonathan M.F., procesado por intentar acabar con la vida de uno de los 'Polacos' después de acuchillarlo en dos ocasiones. Los tres implicados en el crimen de Segunda Aguada serán juzgados en la Audiencia Provincial de Cádiz el próximo 6 de septiembre.

El fiscal expone en sus conclusiones provisionales que los tres procesados se conocían de antiguo, si bien la relación entre Daniel y Jonathan "no era fácil", continuamente mantenían discrepancias de las que cada uno de ellos hacía responsable al otro. Daniel comentó a su hermano mayor, Miguel, cada encuentro desafortunado con Jonathan, refiriéndole que "no le dejaba en paz y que le exigía droga bajo amenazas", de modo que Miguel intentó que no se repitiesen estas situaciones.

El fiscal sostiene que uno de los acusados apuñaló por la espalda a la víctima mortal

Por su parte, Jonathan no se fiaba de Daniel y entendía que nunca se iba a poner fin a estas discrepancias. Jonathan incluso le contó estos enfrentamientos a su amigo Sebastián M.G. que, si bien residía habitualmente en Córdoba, se encontraba en Cádiz donde estaban operando a su padre, a fin de permanecer próximo a él.

Así las cosas, el 15 de abril de 2016 se habían producido diferentes desencuentros entre Jonathan -acompañado de Sebastián- y Daniel, quien hizo partícipe a su hermano Miguel de los mencionados conflictos. La situación se fue agravando hasta tal punto que ambos "bandos" decidieron salir con armas blancas a fin de dejar zanjada la disputa. Según la Fiscalía, al ser igual número de personas en un bando y en otro (dos y dos), los cuatro implicados acordaron que cada uno de ellos se encargaría de uno del grupo contrario y así dividir fuerzas para conseguir su propósito: acabar con la vida de los integrantes de la banda enemiga.

El enfrentamiento se produjo a primera hora de la madrugada del día 16 de abril en la avenida Segunda Aguada. Tal y como habían planificado, apunta el fiscal, tanto Jonathan como Miguel portaban un cuchillo.

El escrito de calificación fiscal recoge que se inició un fuerte forcejeo en el que Jonathan pinchó a Miguel a la altura del estómago y Sebastián le dio un puñetazo en la nariz. Sebastián y Miguel siguieron golpeándose hasta caer al suelo. Tras dar el puñetazo Sebastián, Jonathan dirigió el cuchillo contra Daniel, que para poder conseguir el propósito pactado con su hermano de poner fin a la vida de Jonathan y de quien intentara ayudarle -en este caso Sebastián-, comenzó a correr para así apartarlo y que no pudiera auxiliarle.

Sebastián y Miguel continuaban en el suelo cuando el mayor de los 'Polacos' cogió el cuchillo que llevaba y se lo clavó en la espalda a Sebastián. Jonathan, que se dio cuenta de ello, abandonó la persecución de Daniel, se fue hacia Miguel y le asestó dos cuchilladas seguidas en el nivel posterior del hueco axilar izquierdo.

La puñalada de Miguel a Sebastián por la espalda fue mortal. La víctima sufrió una herida incisa penetrante de cuatro centímetros de longitud. El arma "le atravesó el vértice del lóbulo inferior del pulmón izquierdo y le lesionó la membrana mediastínica y el pericardio sin seccionarlo [...], produciéndose hemotorax y neumotorax, lo que dio lugar a un colapso de pulmón con grave disminución de la capacidad respiratoria, que en minutos causó su muerte".

De otra parte, el hermano mayor de los 'Polacos', Miguel, también sufrió varias heridas que precisaron de puntos de sutura para su curación, entre otras lesiones.

Los hermanos Daniel y Miguel R.T. están acusados del delito de homicidio consumado por el que el fiscal plantea una pena de 13 años de prisión.

Jonathan M.F. se enfrenta a ocho años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa. El fiscal solicita también para él la prohibición de acercarse al mayor de los 'Polacos', a su domicilio y a cualquier lugar por él frecuentado por un periodo de 14 años.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los hermanos 'Polacos' indemnicen de manera conjunta y solidaria a la pareja de Sebastián en 90.000 euros; al hijo menor de edad en 90.000 euros; y a sus progenitores en 70.000 euros a cada uno.

Se da la circunstancia de que los tres acusados tienen antecedentes penales. Igualmente los tres han estado en prisión preventiva por estos hechos.

La vista oral no se celebrará con jurado, ya que junto al homicidio consumado se juzgará también el delito referido al homicidio en grado de tentativa. Será el tribunal de la Sección Cuarta el que resuelva el caso en primera instancia.